Tutte le donne ambiscono ad avere glutei sodi, alti e ben rassodati. Non è un sogno ad occhi aperti, poiché con sacrificio e costanza possiamo far in modo che diventi realtà. Curare il proprio regime alimentare è già un passo in avanti. Evitiamo di mangiare alimenti pesanti ma soprattutto dobbiamo fare attenzione ai metodi di cottura. Prediligiamo cibi bolliti, al forno o al vapore ed evitando o riducendo la frittura.

Ma ciò che ci aiuterà a realizzare questo desiderio è l’allenamento. Tenersi in movimento è il principio cardine per abbassare il grasso viscerale, il colesterolo, i grassi in eccesso e fa bene al cuore e alla mente.

Affinché i glutei “lavorino” bisogna fare degli esercizi mirati che possiamo vedere e fare comodamente a casa. Basta navigare sul web e cercare i video dei personal trainer. Ma facciamo attenzione e ora spiegheremo perché.

Ecco gli errori da evitare durante gli esercizi da fare a casa se vogliamo avere dei glutei sodi e scolpiti

Se non conosciamo la giusta postura, lavoreremo male e inutilmente. Vediamo quindi quali sono questi errori che comunemente facciamo durante gli esercizi.

1) Nei molleggi. Quando poggiamo le ginocchia e le mani sul pavimento e alziamo la gamba, la giusta posizione è con la retroversione del bacino. Dobbiamo evitare quindi l’antiversione del bacino in modo tale che la schiena non faccia male e che il gluteo lavori bene. Altro errore da evitare nei molleggi sono i movimenti rapidi.

2) Negli squat. Quando allarghiamo leggermente le gambe e scendiamo giù sia con la schiena che con il bacino, la giusta posizione è quella di mantenere la schiena dritta. L’errore da evitare è quello di non oltrepassare il limite delle ginocchia e delle punte dei piedi quando scendiamo. Altro errore è quello di non contrarre i muscoli della pancia.

Ecco gli errori da evitare durante gli esercizi da fare a casa se vogliamo avere dei glutei sodi e scolpiti.

Approfondimento

Il segreto per avere la pancia piatta è questo esercizio da fare a casa senza nessun tipo di sforzo e senza spendere un euro.