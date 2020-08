Ecco gli errori che compi senza saperlo e che fanno aumentare il costo della bolletta mensile. In molti hanno l’abitudine di spegnere gli apparecchi elettronici ma di non scollegarne le prese. In questo modo, utilizzano comunque energia e di conseguenza fanno aumentare il costo della bolletta mensile. Qualche cosa che, sicuramente, si vorrà evitare. Scopriamo quei piccoli errori che fanno sprecare soldi ed energia elettrica al padrone di casa.

Non staccare la presa del computer

Non basta staccarla solamente dal computer, ma bisogna anche rimuovere la spina immessa nella presa. Se non lo si fa, infatti, consumerà ugualmente energia elettrica. Forse non tanta, specialmente se se la ci si dimentica una sola volta, ma centesimo dopo centesimo ed errore dopo errore, ecco che il costo della bolletta mensile aumenta.

Non spegnere completamente lo stereo

Anche se oggi sono in pochi ad avere uno stereo, molte persone compiono l’errore di non spegnerlo completamente. Lo rimangono acceso e a basso volume, convinte di non sprecare energia elettrica. Invece, anche in questo stato consuma ben 15 W all’ora.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Inizia a fare trading » Il 76,4% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Non staccare la presa del forno a microonde

Quando è collegato, consuma all’incirca 3 W all’ora.

Tenere sempre i cellulari collegati al caricatore

Un’altra cattiva abitudine piuttosto diffusa è proprio questa. Anche quando il cellulare ha ormai raggiunto il 100% o la tacca è prossima a riempirsi, ci si dimentica di staccarlo dal caricatore. Non solo questo può a lungo andare essere dannoso per la batteria del dispositivo stesso, ma è anche uno spreco bello e buono! Quando non è in uso e la spina è rimasta attaccata alla presa, infatti, ogni ora se ne vanno ben 0,26 W di corrente. Se, al contrario, il dispositivo è in uso e attaccato al caricatore, si parla di un consumo dagli 1 ai 5 W all’ora.

Tuttavia, non è assolutamente vero che un caricatore che lavora ”a vuoto” possa in qualche modo surriscaldarsi, come si tende erroneamente a dire in giro. E il consumo che il caricatore di un cellulare rimasto attaccato alla presa provoca non è eccessivo. Chiaramente, è la combinazione di tanti elementi che porta all’aumento del prezzo della bolletta. Errore per errore, ci si può ritrovare con una notevolmente più alta, quando basterebbe un pizzico di attenzione in più per far sì che ciò non accada!

Quindi, ecco gli errori che compi senza saperlo e che fanno aumentare il costo della bolletta mensile. Da oggi non ne farai più!