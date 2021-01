Molti runner, jogger o semplicemente corridori sono soliti commettere degli errori che, invece, andrebbero assolutamente evitati. Ebbene la corsa sottopone il nostro organismo ad un intenso sforzo. Infatti in questa attività non sono solo i muscoli ad essere messi in funzione, ma anche le articolazioni ed il nostro cervello, che deve essere vigile ad ogni passo. Proprio perché si tratta di una forma intensa di allenamento la fase di recupero è fondamentale. Durante questa fase, infatti, il corpo compensa lo stress al quale è stato sottoposto e si prepara al meglio per l’allenamento successivo. Ebbene in questo articolo proveremo ad evidenziare cosa non va fatto quando ci si cimenta in questa attività, dunque ecco gli errori che chi fa jogging dovrebbe assolutamente evitare.

La fase di raffreddamento e lo stretching

L’errore più comune è diffuso consiste, senza dubbio, nel saltare la fase di raffreddamento. In altre parole, quando si corre e durante la fase finale dell’allenamento, bisognerebbe dare al corpo il tempo di raffreddarsi lentamente. Ragion per cui gli ultimi 5 minuti di corsa converrebbe percorrerli a ritmo rallentato, così da consentire alla frequenza cardiaca di riassestarsi gradatamente ai livelli che solitamente si registrano in fase statica.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Acquista lo smartwatch XW 6.0 con il 70% di sconto Scopri ora l'offerta

Un altro sbaglio diffuso consiste nel saltare lo stretching. Ebbene è molto importante dedicare gli ultimi dieci minuti dell’allenamento proprio a distendere la muscolatura. Questo consente di mantenere i tessuti muscolari flessibili e ridurre la possibilità di incorrere in dolori post allenamento.

L’idratazione

È molto frequente, inoltre, che chi corra commetta l’errore di non bere a sufficienza. È dunque importante prestare attenzione ad ingerire liquidi a sufficienza non solo in fase di allenamento, ma durante tutto il corso della giornata. Inoltre bere acqua, specie se nelle due ore successive all’allenamento, aiuta a eliminare gli scarti metabolici, come l’acido lattico. In questo modo si riducono i fastidiosi dolori che spesso si presentano nei giorni successivi agli allenamenti

Infine, è importante che a fine allenamento si reintegrino le risorse appena bruciate. Consigliamo quindi di programmare uno spuntino salutare al termine di ogni sessione, magari seguendo i suggerimenti di un nutrizionista esperto.

Dunque ecco gli errori che chi fa jogging dovrebbe assolutamente evitare, per continuare ad effettuare questa salutare e divertente attività in completa sicurezza.