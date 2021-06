La nostra casa contiene ormai ogni sorta di oggetto tecnologico. Questi ci permettono di fare un sacco di lavori anche complessi in grande comodità. Lavare, tagliare, frullare, cuocere e tanto altro diventa molto facile grazie a questi strumenti.

Però portano con sé anche dei lati negativi, ad esempio sono soggetti ad un’usura che potrebbe anche essere molto rapida. Per questo è importante prendersene cura affinché non si rovinino. In un articolo precedente ad esempio abbiamo indicato i metodi per far vivere la lavastoviglie molto più a lungo.

Oggi andiamo a toccare un altro tema di estrema importanza, ovvero i costi che ci fanno sostenere questi strumenti, e come ridurli. Ecco gli elettrodomestici che ci fanno spendere di più in bolletta ma possiamo risparmiare con questi accorgimenti.

La lavatrice

L’efficienza energetica e il risparmio d’acqua sono importantissimi per la lavatrice. Cerchiamo di capire che modello abbiamo, per sapere quanto consuma. Infatti sarebbe importante avere una lavatrice che appartenga ad alte classi di efficienza.

È importante sostituire ogni tanto la lavatrice perché, nonostante sia una spesa consistente una tantum, ci permette di risparmiare molto in bolletta nel lungo periodo. Non solo, ma spesso quelle più nuove contengono dei programmi di lavaggio fatti apposta per consumare meno energia ed acqua.

L’asciugatrice

Al giorno d’oggi è sempre più comune avere anche un’asciugatrice in casa. Essa scalda l’aria esterna per asciugare i panni, e questa è un’attività molto dispendiosa in termini energetici. Quindi è decisamente importante scegliere un’asciugatrice a grande efficienza energetica, anche a costo di pagarla di più.

Ovviamente poi consigliamo tutte le volte che è possibile di stendere il bucato all’aperto, e di usare l’asciugatrice solo se strettamente necessario.

Il frigorifero

Il frigorifero è una delle voci principali in bolletta, e per questa ragione è fondamentale ridurne l’impatto. Assicuriamoci anche qui di sostituirlo regolarmente, e quando lo acquistiamo di posizionarlo nel luogo più fresco possibile. Ovviamente è importante che sia lontano dai fornelli, fonti di calore che ne riducono l’efficienza.

Ecco gli elettrodomestici che ci fanno spendere di più in bolletta ma possiamo risparmiare con questi accorgimenti. Basta fare attenzione ad un paio di cose e fare gli acquisti giusti.