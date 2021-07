Sono molte le ragazze e le donne castane che non riescono a rinunciare ad una chioma dorata.

Tuttavia, soprattutto se si parte da una base molto scura il rischio che si corre è quello di vedere i propri capelli sfibrati e rovinati.

La decolorazione, infatti è l’unica possibilità quando i capelli di base sono molto scuri. Si tratta di un processo che alla lunga rischia di trasformare una chioma sana in una fragile e crespa.

Tuttavia, se proprio non se ne può fare a meno sarà necessario occuparsi dei propri capelli in maniera accurata.

In un precedente articolo si era indicato un rimedio naturale per avere sempre capelli meravigliosi (consultare qui).

Oggi, invece, si cercherà di dare al Lettore qualche, si spera utile, consiglio per conservare il più a lungo possibile un bel biondo.

Ecco gli efficaci trucchi per curare i capelli tinti e averli meravigliosi in estate

I capelli decolorati tenderanno a seccare più velocemente e ad assumere, nel peggiore dei casi, un colore giallo paglia. Per mantenere a lungo il colore ottenuto dal parrucchiere sarà importante utilizzare uno spray termoprotettore prima di procedere con l’asciugatura.

Infatti, la piastra e l’asciugacapelli possono creare danni anche su capelli naturali, a maggior ragione su quelli colorati.

Per la fase di lavaggio, si consiglia di utilizzare uno shampoo antigiallo idratante, i classici potrebbero seccare maggiormente i capelli.

Sarà, poi, importante dedicare un po’ di tempo per effettuare degli impacchi idratanti prima e dopo lo shampoo. Questo preferibilmente utilizzando prodotti a base di oli o burro perfetti per nutrire il capello.

Spesso, poi, non è sufficiente il balsamo ma bisogna procedere utilizzando anche delle maschere con effetto rigenerante. Si potranno poi utilizzare anche degli oli come quello di lino o di argan, in special modo sulle punte per evitare che secchino.

Nel caso in cui si volesse migliorare il biondo si potrà utilizzare un trattamento antigiallo e anticrespo senza dover risciacquare.

Attenzione, poi, al caso in cui si decidesse di fare un tuffo in piscina. Infatti, in questo caso si consiglia di bagnare i capelli con acqua dolce prima di immergersi. Ecco, quindi, gli efficaci trucchi per curare i capelli tinti e averli meravigliosi in estate.