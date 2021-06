Questo è il periodo perfetto per uscire di casa. Innanzitutto, perché le restrizioni contro il Covid si stanno allentando sempre di più, e quindi siamo molto più liberi di uscire. E poi il clima si è fatto davvero perfetto per stare all’aria aperta, e magari andare a farsi una nuotata nel mare.

Stiamo però attenti perché il caldo nasconde anche lati negativi. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha parlato di questo tema recentemente, ricordando che i colpi di calore sono sempre in agguato. Nell’articolo abbiamo indicato che adeguare la nostra dieta è un punto di partenza importante per tutelarci.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Oggi andiamo a vedere altri accorgimenti che ci potranno aiutare moltissimo.

Ecco gli eccezionali rimedi contro il caldo che ci rinfrescano in pochi secondi

Il primo consiglio può essere molto banale, ma è il più importante. Se abbiamo caldo, mettiamo qualcosa di freddo sui polsi o sul collo per un sollievo immediato. In questo senso il ghiaccio è l’ideale. Qualcuno potrebbe obiettare però che non è una soluzione praticabile se si è fuori casa, perché il ghiaccio non si può trasportare al caldo.

La soluzione è presto detta. Procuriamoci del ghiaccio istantaneo, ovvero quel sacchetto che si può trasportare a temperatura ambiente. Poi se c’è bisogno di ghiaccio basta premerlo al centro e lui si raffredda in un attimo, raggiungendo gli zero gradi e garantendo freschezza per circa mezz’ora.

Cosa possiamo bere

Con il caldo è bene inoltre idratarsi, e consigliamo di farlo bevendo le cose giuste. L’acqua di cocco, ad esempio, è più efficiente dell’acqua normale nel rinfrescare in breve tempo. Inoltre, contiene vitamine e minerali molto importanti d’estate.

Un’altra bevanda perfetta in questa situazione è il tè freddo alla menta. Il mentolo, infatti, ha un effetto positivo sul nostro corpo, e ci rinfresca in un attimo.

Ecco gli eccezionali rimedi contro il caldo che ci rinfrescano in pochi secondi. Scegliamo le bevande e gli strumenti giusti e non dovremmo avere grandi problemi.