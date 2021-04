Se qualcuno ci dicesse che esistono degli alimenti che ci fanno dimagrire velocemente pur senza fare attività fisica o sportiva, qualche dubbio lo avremmo. Anzi, il consiglio sarebbe quello di consultare un dietologo e un medico dello sport, mostrando queste pubblicità decisamente ingannevoli. Allo stesso modo, fare sport, mangiando però male, non ci farà perdere i chili che vogliamo. Allora, ecco gli alimenti perfetti per dimagrire velocemente facendo sport e attività fisica, abbinando quindi la tavola e il movimento. Vediamo assieme ai nostri Esperti qualcosa di interessante e magari anche insolito per dimagrire concretamente.

Cibi non presenti sulle nostre tavole ma molto utili

Noi italiani, pur essendo circondati dal mare ed essendo anche un popolo di marinai, ci fidiamo ancora poco delle alghe. Battute a parte, la spirulina e l’alga kelp sono riconosciute dalla scienza alimentare moderna come vere e proprie alleate nel dimagrimento. Ovviamente, unite a una dieta equilibrata e all’attività fisica. La loro forza, oltre che nelle fibre, sta nella ricchezza di iodio e sali minerali. Quindi, il nostro organismo si trova avvantaggiato in due azioni molto importanti:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

favorire il metabolismo;

stimolare gli ormoni della tiroide ad esso collegati.

Queste due alghe sono comodamente in commercio in farmacia, erboristeria e sul web. Ma, come sempre ricordiamo di consultare il nostro medico di fiducia, prima di assumerle.

Cavoli e broccoli fanno dimagrire

Cavoli e broccoli: ecco gli alimenti perfetti per dimagrire velocemente facendo sport e attività fisica. Gli sportivi professionisti, ma anche amatoriali, lo sanno bene: queste due verdure sono delle vere e proprie alleate nel dimagrimento naturale. Merito della glucorafanina, sostanza benefica contenuta in questa coppia, in grado di aiutare l’organismo nella disintossicazione e nell’aumento del metabolismo. Non solo, perché grazie alla loro ricchezza di fibre, minerali e antiossidanti, cavoli e broccoli stimolano la regolarità intestinale e il senso di sazietà. Quindi, se abbiamo intenzione di arrivare alla prova costume, facendo un figurone, attività fisica, unita a questi alimenti in una dieta bilanciata saranno il nostro jolly.

Approfondimento

Il segreto per eliminare la “pancetta” prima della prova costume