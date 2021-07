La menopausa è il momento della vita delle donne in cui avvengono molti cambiamenti sia a livello fisico che psicologico. I “sintomi” sono vari e per lo più non sono preoccupanti, anche se con la riduzione degli estrogeni possono affacciare dei problemi. Per esempio gli estrogeni consentono di tenere a bada il colesterolo alto, per cui l’abbassamento provoca l’aumento dei rischi cardiovascolari.

Altro problema comune è l’aumento di peso causato da un rallentamento del metabolismo e da un senso di fame maggiore. Ovviamente consigliamo di rivolgersi al proprio medico per qualsiasi problema legato alla menopausa.

Consigli sull’alimentazione e allenamento

Se in menopausa aumenta il senso di fame, diminuisce il senso di sazietà e rallenta il metabolismo altro non possiamo fare che seguire una dieta sana ed equilibrata.

Le donne in menopausa dovrebbero prediligere le fibre. Quindi pane e pasta preferibilmente integrali e verdure come principio basale. Da ridurre o meglio evitare il sale e cibi molto salati, cercando di sostituirlo con le spezie. Prediligere cibi che contengano vitamine e sali minerali e soprattutto che non abbiano grassi.

Ovviamente non può di certo mancare l’attività fisica. Una camminata a passo svelto, una corsetta, aerobica, esercizi mirati andranno bene ma meglio se siamo seguiti da un personal trainer e dopo aver consultato il nostro medico.

Ecco gli alimenti e gli errori da evitare se si è in menopausa perché fanno ingrassare

Se il metabolismo rallenta non possiamo permetterci di mangiare come abbiamo sempre fatto poiché il corpo ne risentirà. Innanzitutto eliminiamo l’alcol e, se fumiamo, anche quello che rappresentano i veri nemici dell’uomo (e della donna). Un errore comune che si fa durante la menopausa è saltare i pasti o stare digiuni dopo uno sgarro. Si deve mangiare poco e spesso, 5 volte al giorno e se facciamo uno sgarro compensiamo con proteine e verdure.

Gli alimenti da non mangiare sono i cibi troppo salati o zuccherati, la carne rossa, o meglio assumerla con moderazione, formaggi stagionati e insaccati grassi. Preferire poi le cotture leggere e non troppo prolungate poiché si rischia di eliminare tutte le sostanze nutritive. Ecco gli alimenti e gli errori da evitare se si è in menopausa perché fanno ingrassare.