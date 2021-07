Premesso che a 60 anni comincia una nuova vita con più consapevolezza e con più maturità nell’affrontare il quotidiano, è molto importante avere delle accortezze. Soprattutto per avere una vita fondata sul benessere fisico e mentale. Seguire pertanto un regime alimentare equilibrato, associato anche ad un po’ di esercizio fisico, come una passeggiata giornaliera, sono fondamentali soprattutto con l’avanzare dell’età.

Prendersi cura di sé e sentirsi belli è la migliore medicina per tutti gli acciacchi e per prevenire tanti disturbi. Proprio come illustrato nell’articolo “Chi ha 60 anni deve fare questi controlli per una vita longeva e felice”. Per un benessere quotidiano ecco gli alimenti che non devono mancare a tavola dopo i 60 anni. Infatti quest’oggi i consulenti di ProiezionidiBorsa illustreranno che tipo di alimentazione bisogna seguire dopo i 60 anni e quali alimenti introdurre nel regime alimentare quotidiano.

Ecco gli alimenti che non devono mancare a tavola dopo i 60 anni

Più volte i consulenti di ProiezionidiBorsa hanno illustrato come inserire determinati alimenti nel proprio regime dietetico aiuti a contrastare importanti disturbi, come il colesterolo. Proprio come descritto nell’articolo “Ne bastano 2 cucchiai al giorno per ridurre colesterolo e combattere la stitichezza”. Cosa fondamentale è assumere cibi vari, proteine vegetali, cereali integrali, tantissima verdura, frutta. È molto importante seguire un’alimentazione leggera ma nutriente, in quanto il metabolismo è più rallentato ed è più facile prendere peso e poi bere molto. Buona abitudine è fare più pasti piccoli rispetto al solo pranzo e cena, per accelerare il metabolismo.

Secondo gli esperti bisogna variare sempre e prediligere frutta di stagione e verdura a foglia verde. Bastano 4 o 5 porzioni al giorno, per il giusto apporto di fibre, sali minerali e vitamine. Importanti le proteine per dare maggiore forza all’organismo, 2 porzioni al giorno, prediligendo quelle di origine vegetale come legumi, o quelle derivanti dal pesce. Per quanto riguarda i carboidrati come pasta, riso o pane, da preferire nella variante integrale, gli esperti consigliano 3 porzioni al giorno. Ciò soprattutto per migliorare le funzioni intestinali. Infine garantire un buon apporto di calcio, importante per la salute delle ossa, anche con latte di soia o di riso. Prediligere le spezie al sale per insaporire i piatti e olio extra vergine d’oliva (3 cucchiai al giorno). Limitare infine il consumo di dolci per non alterare i valori glicemici.