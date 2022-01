L’asciugatrice è un elettrodomestico sempre più diffuso, che permette di risparmiare tempo ed energie preziosi. Tuttavia, non può essere usata per tutti quanti gli indumenti, ma bisogna prestare attenzione ad alcuni che potrebbero danneggiarsi a causa del materiali di cui sono composti.

Si consiglia di controllare sempre l’etichetta di un capo. Se è presente un simbolo recante un cerchio all’interno di un quadrato sbarrato da una X, allora vuol dire che non può assolutamente essere messo nell’asciugatrice.

Per evitare di controllare ogni volta l’etichetta, cerchiamo anche di capire quali materiali non possono assolutamente essere asciugati con quest’elettrodomestico. Ecco gli accessori e gli indumenti da non mettere mai nell’asciugatrice per evitare che si rovinino.

La lista dei materiali da non mettere in asciugatrice

Pelle, ecopelle e similpelle devono essere sempre fatti asciugare in modo tradizionale. Proprio come la gommapiuma, i tessuti impermeabili, il caucciù, il pile, il raso, il lino, la seta, la pelle scamosciata, il nylon, i tessuti che hanno decorazioni metalliche, i capi in gomma e qualunque tipo di pelliccia.

Attenzione ai capi in lana

I capi in lana possono essere messi nell’asciugatrice? La risposta è: dipende. In genere, i modelli più recenti includono un programma apposito per questo materiale. Quindi, la possibilità di mettere un indumento di lana in asciugatrice va valutata caso per caso. In ogni caso, se è nuovo è sempre meglio lavarle a mano e farle asciugare all’aria.

Si sconsiglia di mettere le scarpe da ginnastica nell’asciugatrice. Le loro suole potrebbero deteriorarsi a causa del calore. Per quanto riguarda le borse e gli zaini, vale quanto detto sugli indumenti e quindi dipende dal materiale di cui sono composti. Meglio far asciugare all’aria anche i reggiseni e i costumi da bagno, che potrebbero altrimenti perdere elasticità.

Prestando queste accortezze, si eviterà di rovinare i capi e gli accessori che si mettono all’interno dell’asciugatrice.

