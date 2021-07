Il tiramisù è il dolce per eccellenza, il preferito dagli italiani, non ha stagioni ed è sempre gradito a fino pasto. Da sud a nord è apprezzato senza alcun dubbio ed ogni pasticcere lo rende speciale con la propria personale ricetta. Anche oltre i confini dello stivale, in tutto il mondo è servito con molta disinvoltura.

L’origine di questo dessert è una vera disputa, Toscana, Emiliana, Piemontese, Friulana e ancora Veneta. Quale sia la verità importa ben poco, il risultato è che ha conquistato tutti i palati. Le varianti elaborate sono tantissime, alcune un po’ lontane dagli ingredienti principali, per renderlo più leggero o più fresco, ma comunque ottimo. Per l’estate, si può approfittare della varietà di frutta che la natura ci offre per creare una ricetta sfiziosa.

Ecco finalmente un fantastico tiramisù estivo fresco e goloso con frutta di stagione da proporre nelle calde sere, in compagnia di amici.

Ricetta tiramisù con frutta di stagione

Da servire in teglia o in coppette monoporzione, le quantità per 4 persone sono:

250 gr di mascarpone,

2 uova,

30 gr di zucchero,

150 gr di savoiardi,

succo di limone e acqua q.b.

400 gr di frutta di stagione (kiwi, albicocche, ciliegie, pesche, melone).

Prendere le uova a temperatura ambiente e mettere i tuorli in una ciotola e gli albumi in un’altra. Sbattere i rossi con lo zucchero con una frusta elettrica, fino ad ottenere una crema spumosa e omogenea e aggiungere il mascarpone.

A parte, montare a neve i bianchi con un pizzico di sale, finché non saranno molto consistenti. Versare gli albumi montati con il resto del composto preparato, facendo attenzione a mescolare dall’alto verso il basso. Preparare una terrina con il limone diluito con l’acqua e bagnare i savoiardi e cominciare a disporli sulla teglia. Aggiungere lo strato con crema, poi la frutta tagliata a pezzi, nuovamente savoiardi imbevuti, crema e alla fine la frutta.

Se non si vuole usare l’uovo, possiamo dimezzare le quantità di mascarpone, quindi 175 gr, e aggiungerne altrettanti di panna fresca liquida da montare.

