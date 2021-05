Tutti pazzi per la crostata. Parafrasando una famosa commedia di successo di qualche anno fa. Allora c’era Mary, qui invece c’è la crostata. Uno dei dolci più semplici in assoluto, ma nello stesso tempo capace di attirare i peccati di gola di qualsiasi età. Alla crostata non resistono infatti nemmeno i bambini più esigenti in materia di dolci. Ma, basta un piccolo errore perché la nostra crostata non venga come speriamo. Ecco finalmente svelato il segreto per una crostata alla frutta eccezionale, con un solo semplice ed economico accorgimento che cambierà il risultato finale.

Ma quanto conta la frutta fresca di qualità

Ci sono molte varietà di crostate, che noi italiani sappiamo cucinare alla grande. Però, principalmente possiamo riassumerle in quella classica alla marmellata e quella altrettanto superba alla frutta fresca con crema pasticcera. Sicuramente due ricette diverse, una più light, l’altra più calorica, che puntano a eccellere nel caso di ingredienti di primissima qualità.

E, in questo, ci riferiamo alla marmellata fatta in casa e alla frutta fresca di qualità. Sicuramente ingredienti che possono fare realmente la differenza. Ma il nostro segreto non è nella marmellata e nemmeno nella frutta, per quanto fondamentali.

Usare uno zucchero extrafine

Ecco finalmente svelato il segreto per una crostata alla frutta eccezionale, con un solo semplice ed economico accorgimento che cambierà il risultato finale: lo zucchero extrafine. Tante volte, infatti, andiamo a concentrare la nostra attenzione sul tipo di zucchero meno calorico e più leggero. Andando, però a perdere di vista lo zucchero migliore per le due preparazioni che abbiamo visto.

Lo zucchero extrafine, in grado di sciogliersi immediatamente è infatti perfetto per plasmare una base friabile e delicata.

Allo stesso tempo, se prepariamo invece, la versione con la crema pasticcera, è l’ideale perché questa diventi vellutata e si sciolga in bocca.

