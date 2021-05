Noi italiani siamo quel popolo che esagera. Esageriamo in tutto: nella tristezza, nella felicità, nel mostrare le nostre emozioni. Quando parliamo, ci riconoscono in tutto il Mondo per il modo in cui gesticoliamo. E, immancabilmente, tutti ci dicono sempre che siamo “troppo”. Il lockdown prolungato ci ha dato una bella batosta.

Noi, popolo abituato a vivere le piazze, le strade, i lungomari di tutta la Penisola costretti a stare chiusi in casa. E, per di più, a prepararci le pizze fatte in casa, con tutte le calorie che ne comporta. Ecco, siamo arrivati a maggio, giugno e le zone bianche, si spera, sono alle porte. E noi, dopo mesi di bagordi culinari e sperimentazioni gastronomiche, vorremmo tanto cercare di tornare in forma. Abbiamo un mese per riuscirci, e in molti tra di noi si sono già messi all’opera.

Corsette, anche nel parco vicino a casa, esercizi fisici e chi più ne ha più ne metta. Oggi però, vogliamo di parlare di una questione a monte di tutto ciò: il metabolismo. Sappiamo tutti bene di cosa si tratta, ma sappiamo anche quali cibi possono finalmente accelerarlo. Infatti, ecco finalmente svelati i 3 alimenti che fanno accelerare il metabolismo in maniera incredibile e velocissima.

I nostri alleati

In primo luogo parliamo del caffè. Noi italiani ne siamo ghiotti, e non esiste giornata che non cominci con una bella tazza di espresso o cappuccino. Anche il caro e vecchio caffelatte se vogliamo. Addirittura, ci sono sempre più italiani che lo mescolano con il sale per questo incredibile motivo, che possiamo capire leggendo questo articolo.

Un altro nostro validissimo alleato nella lotta a perder peso è il peperoncino, e i nostri amici calabresi ne sanno qualcosa. Infine, proviamo a sostituire il caffè del pomeriggio con il thè verde e vedremo subito degli effetti straordinari. Ecco finalmente svelati i 3 alimenti che fanno accelerare il metabolismo in maniera incredibile e velocissima.