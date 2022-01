Una delle missioni impossibili in cucina è quella di far mangiare certe verdure ai nostri figli. Dal cavolo alle barbabietole, dagli asparagi alle carote. Fatalità alcune di quelle più salutari in assoluto ma, nelle quali il sapore è inversamente proporzionale al bagaglio salutare. La risposta è sempre quella: “No, grazie”. Per fortuna sono presenti anche nelle mense scolastiche, dove, almeno per la compagnia, qualcosa i nostri ragazzi mangiano di salutare. Se abbiamo voglia di cucinare le carote in modo che piacciano un po’ a tutti, ecco il suggerimento della nostra Redazione. Ecco finalmente svelata la cottura migliore per gustare le carote facendole diventare ghiotte anche per i nostri bambini.

L’idea del flan di carote

Preparare le carote, servendole con un flan, potrebbe essere un’idea alternativa. Questo modo di cucinare vede la sua origine in Francia e qualcuno lo accosta al più famoso sufflè. Ma non sarebbero tecnicamente la stessa cosa. Più compatto e sodo, il flan per i francesi altro non sarebbe che il termine per indicare la crostata fatta di frutta o di verdure. L’ideale sarebbe quello di usare il forno e gli stampini col buco centrale per rendere al meglio la ricetta.

Ecco finalmente svelata la cottura migliore per gustare le carote facendole diventare ghiotte anche per i nostri bambini

Tornando alla nostra ricetta, ecco gli ingredienti per 4/5 persone:

600 grammi di carote;

200 grammi di ricotta;

3 uova;

40/50 grammi di formaggio grattugiato;

30 grammi di burro;

100/120 grammi di pesto verde tradizionale o formaggio spalmabile tipo Philadelphia;

sale;

noce moscata.

Come prepararlo

Ecco le fasi di preparazione:

peliamo le carote, lavandole e affettandole a rondelle;

cuociamole al vapore per una trentina di minuti, lasciandole poi raffreddare;

inseriamole in un mixer con le uova, la ricotta, il formaggio grana, un pizzico di sale e di noce moscata;

frulliamo per ottenere una crema che inseriremo negli stampini del flan, precedentemente unti con il burro;

prendiamo la teglia forno coi bordi alti, piena d’acqua per due terzi della sua altezza, in modo che arrivi al bordo degli stampini;

cuociamo a bagnomaria a 180 gradi per una mezzoretta abbondante;

prepariamo quindi i piatti col pesto o il formaggio tipo Philadelphia a decorare e sforniamo i flan di carote, adagiandoli vicino.

Approfondimento

Ecco un piatto unico con un formaggio ricco di proteine e un cereale che combatte la stitichezza e pieno di antiossidanti