Quando parliamo di sprechi in cucina stiamo parlando di uno dei più grandi problemi che affligge il nostro pianeta. Non si parla soltanto di fare la spesa in modo oculato e intelligente, ma anche di non sprecare parti di cibo commestibili durante la preparazione. Ecco, allora, finalmente spiegato il sorprendente metodo che utilizzano tutti i grandi chef per tagliare i peperoni.

Dei metodi davvero inefficaci

Per chi si diletta in cucina tagliare un peperone non è di certo un’esperienza sconosciuta. Nella maggior parte dei casi però, ci potrà sembrare strano, ma lo stiamo tagliando con una tecnica sbagliata. Generalmente, infatti, appoggiamo il peperone sul tagliere di traverso e lo andiamo a tagliare a metà per poi eliminare le parti non commestibili. In questo modo però non si fa altro che cospargere il tutto dei semi e finire per perdere tantissimo tempo dovendolo poi pulire. Non risulta allora difficile capire perché questa tecnica, anche se molto intuitiva, non è di certo il modo migliore per tagliare e pulire questo ortaggio.

Ecco finalmente spiegato il sorprendente metodo che utilizzano tutti i grandi chef per tagliare i peperoni

In realtà però esiste un metodo davvero semplice e veloce per preparare i nostri peperoni senza sprecare tempo ed evitando di buttare parti commestibili. Basterà andare prima a tagliare la parte superiore e quella inferiore del peperone, mettendole poi da parte. Posizioniamo allora il tutto verticalmente sul tagliere andiamo a fare un’incisione sul lato. Stendiamo il peperone orizzontalmente e, infilando la lama all’interno, srotoliamo l’ortaggio andando quindi a recidere facilmente la parte centrale con i semi. Grazie questa semplicissima tecnica avremo quindi ricavato un peperone ben pulito, pronto per essere poi grigliato o affettato finemente e aggiunto a un’insalata.

Per finire poi non dobbiamo dimenticarci della parte superiore inferiore che avevamo messo da parte: basterà infatti applicare una leggera pressione con i pollici per rimuovere il gambo dalla parte superiore ed ecco che avremo così recuperato tutte le parti commestibili.

