Dopo un anno di pandemia ripartono, seppur con le dovute cautele, i concorsi il cui svolgimento è stato bloccato e rimandato a causa del Covid 19. Quelli sui centri dell’impiego sono concorsi di cui già si parlava nel 2020 ma per causa di forza maggiore erano rimasti bloccati.

Ad annunciare le ripartenze è stato Antonio Scavone, Assessore regionale della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro. Lo scopo è quello di creare una fitta rete di servizi per l’impiego in grado di conciliare due elementi importanti.

Da un lato le nuove politiche attive e di servizio ai cittadini e alle imprese, e dall’altro le funzioni di collocamento tradizionali.

Ecco finalmente le ultime novità sul tanto atteso concorso per 1024 assunzioni nei centri per l’impiego in Sicilia. Non è ancora chiaro quando uscirà il bando, ma si possono già scoprire le prime indiscrezioni.

Chi gestirà il concorso e chi potrà partecipare

Innanzitutto, il concorso sarà gestito dalla Commissione Ripam e dal Formez PA. Il tutto dovrà essere fatto secondo le nuove regole previste dal Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

Inoltre, potranno partecipare sia laureati che diplomati per due figure specializzate. Una appartenente alla categoria D, (la più alta), l’altra appartenente alla categoria C, (medio alta). La ripartizione dei posti non è ancora nota ma, basandosi sui fondi stanziati nel 2019, circa 100 milioni, potrebbe essere questa.

Circa 648 funzionari appartenenti alla categoria D e 487 funzionari appartenenti alla categoria C. Altra indiscrezione, riguarda la modalità di selezione che prevedrà una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale.

Non è ancora chiaro il periodo, ma si può ipotizzare che la prova preselettiva si svolgerà nel mese di settembre mentre in autunno si darà il via alle prove di esame.

Dove poter avere le informazioni sul bando

Per inviare la candidatura bisognerà aspettare la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale 4° serie concorsi ed Esami. Prima di ciò, però, nel bando che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia verranno fornite le seguenti informazioni.

Ovvero, modalità d'invio della domanda e la relativa scadenza, i requisiti d'accesso e le informazioni relative alle prove.