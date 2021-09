Cosa faremmo oggi senza le comodità di internet. Purtroppo, e lo smart working ne è l’esempio maggiore, non riusciamo più a vivere senza i computer e i cellulari. La nostra società si è ormai conformata alla indispensabile presenza del web. Non solo per piacere, ma anche soprattutto per lavorare. Non c’è momento durante le programmazioni televisive che non compaia una pubblicità sulla linea da installare a casa. Con la presenza massiccia di tutti questi accessori elettronici tra le mura domestiche, la polemica se facciano o meno male alla salute è sempre aperta. Ecco finalmente le risposte della scienza sulla possibilità che la rete WiFi sia pericolosa e le vedremo appoggiandoci proprio alle direttive istituzionali e agli studi internazionali.

Quanto stabilito dall’OMS

L’Organizzazione Mondiale della Sanità, che molto più semplicemente chiamiamo OMS ha stabilito che non esistono fatti scientifici così evidenti da accusare la rete Wi-Fi di essere pericolosa per la salute. Sono ovviamente tantissimi gli studi, anche di qualità, che affrontano il problema della nostra esposizione ai campi elettromagnetici. Come sostiene anche il nostro Istituto Superiore della Sanità, l’unico dato scientifico reale che può ricadere sulla nostra salute è quello di natura termica. Sicuramente nell’ambiente esistono delle radiazioni elettromagnetiche presenti.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco finalmente le risposte della scienza sulla possibilità che la rete WiFi sia pericolosa

Per quanto riguarda invece le nostre apparecchiature di casa, gli scienziati concordano che i livelli di esposizione siano comunque molto inferiori rispetto a quelli di legge. Non solo, perché a livello Italia, le nostre Regioni, che hanno giurisdizione in materia, sorvegliano scrupolosamente le autorizzazioni e le installazioni. Per questo motivo, possiamo comunque affermare, stando appunto a quanto segnala lo stesso Iss che gli impianti casalinghi sono a norma di legge per la nostra salute. E a proposito, se siamo abituati a tenere il telefono acceso sul comodino, sappiamo a cosa andiamo incontro.

L’importanza nella salute dei nostri bambini

Quando parliamo di emissioni di onde elettromagnetiche, di tablet e smartphone, dobbiamo pensare anche ai nostri bambini. Purtroppo, è sempre più difficile evitare che i nostri figli utilizzino questi sistemi tecnologici. Però sta sicuramente a noi genitori evitare che ne abusino. Così come per i grandi, allo stesso modo non ci sono studi comprovati che dichiarino la pericolosità diretta effettiva delle onde elettromagnetiche sui bambini. Esiste però la certezza che abusare di smartphone e tablet in età precoce non faccia bene allo sviluppo del cervello e allo stato di salute nervosa dei ragazzi. Unitamente a ciò, troppe ore davanti agli schermi rischia non solo di fare male alla loro vista, ma di creare delle vere e proprie dipendenze da monitor.

Approfondimento

Finalmente svelato il metodo semplice e infallibile per evitare che i call center ci chiamino continuamente