L’aglio a tavola è spesso un problema. Molte persone non lo digeriscono bene, ma allo stesso tempo è un ingrediente fondamentale in tantissime ricette. Questo saporitissimo ortaggio è la base di moltissime preparazioni e toglierlo, a volte, può diventare un problema.

Ci sono anche persone che lo adorano, ma non riescono a digerirlo.

Niente paura.

Ecco finalmente la soluzione per chi ha problemi a digerire l’aglio ma non vuole rinunciare al suo sapore.

Aglio in polvere

L’aglio in polvere è una spezia ottenuta dalla macinatura dell’aglio essiccato. Essendo stato disidratato, l’aglio perde molte delle caratteristiche che lo rendono indigeribile, ma non perde le sue tipiche note aromatiche e il suo classico sapore.

Quindi è la soluzione perfetta.

Si può facilmente trovare in qualsiasi supermercato nel reparto delle spezie.

Come usarlo

Si può utilizzare sia in cottura, che per condire direttamente le pietanze pronte. Meglio però quest’ultima scelta, perché in realtà l’aglio in polvere ha già subito un processo di cottura, ossia l’essiccazione. Quindi è meglio aggiungerlo all’ultimo, quando il piatto deve essere servito.

Come realizzarlo in casa

Preparare l’aglio in polvere è davvero facile. Basta prendere 3/4 teste d’aglio, sbucciare tutti gli spicchi, tagliarli a fette sottili e metterle ad essiccare. Per farlo ci sono 3 metodi:

a) microonde;

b) forno a bassa temperatura (70 gradi);

c) otto al sole.

Una volta che le fettine d’aglio sono dorate e completamente disidratate, si può procedere a macinarle. Occorre un semplice mortaio e in poco tempo avremo la nostra polvere d’aglio.

Se si vuole dare un tocco in più, ci si può mischiare altre spezie come il peperoncino, la paprika affumicata, il pepe o altre ancora, non c’è limite alla fantasia.

Dunque da oggi uno spaghetto aglio olio e peperoncino non sarà più un problema per nessuno.

