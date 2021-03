Quando qualche tempo fa parlarono di riconoscimento facciale al posto del pin al bancomat, sembrava quasi fantascienza. Invece, ecco finalmente la prima banca col prelevamento bancomat in assoluta sicurezza, sfruttando il nostro viso. In sostanza, un po’ come accade nelle basi americane o, alla CIA o al FBI. Vediamo nel dettaglio, assieme ai nostri Esperti della Redazione, le novità in merito.

Da Singapore ennesima trovata

Singapore negli ultimi anni si sta conquistando la nomea di “Svizzera dell’Oriente”. Sempre più aperta infatti agli investitori stranieri, con le sue banche in grado di fornire servizi e prodotti di altissima qualità. Ed è proprio la OCBC Bank a sperimentare in questi giorni questo nuovo sistema antitruffa. Ecco finalmente la prima banca col prelevamento bancomat in assoluta sicurezza, in grado di prevenire le frodi. Sono quasi una decina di sportelli automatici che stanno fornendo questo servizio sperimentale.

Come funziona il riconoscimento facciale

Come dicevamo, per ora questa operazione si sta limitando alla richiesta del saldo e dei movimenti bancari dell’utente. Ma, al momento in cui scriviamo, questa banca innovativa sta sperimentando anche le classiche operazioni da sportello. In primis, quella di trasferimento ad altri conti, o, formule di pagamento, senza il contatto diretto e il prelievo di denaro fisico. Il riconoscimento funziona attraverso la scansione del viso, con un data base in grado di incrociare tutte le caratteristiche dell’utente, senza il rischio di sbagliare. Addirittura, è in via di completamento un software in grado di riconoscere maschere e trucchi per simulare l’aspetto originale.

Il futuro è qui

Contestualmente alle sperimentazioni, è stato fatto un sondaggio tra i clienti della banca. Presenti tutte le fasce di età, con quasi il 90% che si è dichiarato entusiasta delle modernizzazioni come questa. Consideriamo anche che Singapore e Hong Kong sono le due realtà internazionali in cui ormai tutto, o, quasi, è digitalizzato. Un esempio? Ordinare on line e prepagare il menù al ristorante, accomodandosi quindi a tavola nel locale e pensare solo alla degustazione.

Approfondimento

