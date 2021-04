Spesso ci affidiamo al nostro freezer per conservare a lungo i nostri alimenti. In questo modo, anche quando la dispensa è vuota, avremo qualcosa da mangiare. In altri casi il nostro obiettivo è proprio quello di ottenere alimenti freddi per le nostre ricette.

C’è, però, un cibo che mettiamo in freezer con questo obiettivo che spesso ci regala brutte sorprese. Ecco l’errore che tutti fanno quando congelano questo cibo e un consiglio su come evitarlo per non sprecare soldi.

Un’alternativa salutare

Parliamo, infatti, delle banane. Un frutto che viene messo in freezer per diversi motivi.

Infatti questo frutto è un’ottima alternativa per preparare colazioni, merende e piatti gustosi e salutari. La banana congelata può essere usata per preparare deliziosi smoothie o gelati senza latte.

Il cosiddetto nicecream è infatti un gelato a base di banana che si può preparare in casa in pochi minuti. Chi è più attento alla salute, quindi, ama fare scorte di banane e poi congelarle. Purtroppo, però, tutti almeno una volta, cadono nello stesso errore. Come bisogna congelare la banana?

Come congelare questo cibo

Ecco l’errore che tutti fanno quando congelano questo cibo e un consiglio su come evitarlo per non andare incontro a brutte sorprese. Siamo abituati a congelare alcuni tipi di frutta senza tagliarla o pelarla. Per le banane il discorso è però diverso.

Tanti, infatti, per errore mettono in freezer le banane intere. Questo procedimento, però, provoca diversi effetti collaterali. Prima di tutto sarà difficilissimo rimuovere la buccia. Bisognerà infatti attendere che la banana si scongeli del tutto. In questo caso sarà impossibile utilizzare le banane congelate.

La buccia congelata, inoltre, diventa marrone e sottile. Evitare questo inconveniente è però molto semplice. Bisogna semplicemente pelare le banane prima di riporle in freezer.

Per conservarle al meglio il consiglio è anche quello di tagliarle a pezzetti. In questo modo sarà più facile metterle nel freezer in sacchetti e contenitori. Ma non solo. Sarà anche più facile frullarle o scongelarle leggermente senza dover attendere lunghi minuti.