A volte è necessario per noi sapere se la persona che ci sta di fronte mente oppure no. Questo perchè dobbiamo semmai concludere un contratto o instaurare un rapporto che presuppone fiducia.

Ciò può accedere nei rapporti sentimentali. Ma non solo. Anche in quelli d’affari. Sicché, è possibile ricorrere a questa efficacissima scorciatoia senza ulteriori sforzi o indagini per capire se una persona mente senza ombra di dubbio.

Ecco l’efficacissima scorciatoia per non farci prendere in giro e capire se una persona mente senza ombra di dubbio e quindi comportarci di conseguenza

In tal modo potremo comportarci di conseguenza, evitando situazioni svantaggiose o disagevoli. Ebbene, per capire se una persona mente, non è necessario darsi ad indagini snervanti e a improbabili pedinamenti. Basta leggere il comportamento del corpo e stare attenti.

Questi, infatti, sono i sette comportamenti che ci fanno capire se una persona ci sta dicendo una bugia, senza ombra di dubbio.

I primi 3 comportamenti per capire se una persona ci sta dicendo una bugia

Il primo inequivocabile segnale di allarme che ci consente di leggere il comportamento dell’interlocutore è il movimento dei suoi occhi.

Sicché è agevole capire che mente se batte spesso le palpebre. In particolare, il mentitore cerca una via di fuga da una situazione che lo costringe alla resa. Pertanto, solitamente i suoi occhi tendono a muoversi in diverse direzioni. Si tratta di un istinto naturale, chiaro indice di una situazione di disagio e nervosismo.

Altro comportamento indicatore si ha quando l’interlocutore si gratta il viso. Infatti, quando un soggetto mente può scatenarsi questa reazione fisica, derivante dalla consapevolezza di mentire.

Terzo indice di menzogna sono le labbra contratte, chiuse e secche. Questo perchè, sul piano fisico, spesso il nervosismo si scarica sulla salivazione. Ne deriva la necessità di bagnarsi spesso le labbra che pertanto tendono a seccarsi.

Altri indici rivelatori di una persona mendace

Ebbene, qualche volta le reazioni del corpo tradiscono le parole. Ciò accade quando si scuote la testa in disaccordo con ciò che si sta dicendo. È così che la testa tradisce il bugiardo!

Altro indice ricorre quando l’interlocutore guarda altrove. Ad esempio, rivolge gli occhi in basso a destra o a sinistra, pur di distogliere lo sguardo.

Altro campanello d’allarme molto conosciuto è il sudore abbondante. Chi mente, infatti, tende a sudare più del solito, per le medesime ragioni spiegate fin qui.

Infine, ci accorgiamo che una persona mente quando sorride in maniera forzata. Ce ne accorgiamo perchè il falso sorriso non coinvolge gli occhi.

In definitiva, ecco l’efficacissima scorciatoia per non farci prendere in giro e capire se una persona mente senza ombra di dubbio e quindi comportarci di conseguenza.

