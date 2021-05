Siamo ormai entrati nel mese di maggio. Questo vuol dire che si sta avvicinando il momento di fare più cene all’aperto e di conseguenza prende piede la ricerca di piatti sfiziosi e adatti a stupire gli amici.

Quest’anno però le feste purtroppo avranno tutta un’altra atmosfera. Non facciamoci abbassare l’umore e concentriamoci sul cibo. In tanti stanno cercando sul web nuove idee per stupire chi mangerà alla nostra tavola e per festeggiare queste nuove aperture.

Andiamo a scoprire insieme. Ecco due strepitosi motivi per cui cucinare l’arrosto in questo modo farà impazzire tutti di gioia.

L’arrosto di maiale ai pinoli

Un piatto perfetto per la cena o il pranzo potrebbe essere l’arrosto di maiale ai pinoli.

È possibile cucinarlo in padella anziché al forno. Questo ci permetterà di impiegare poco tempo e di realizzare comunque una ricetta da leccarsi i baffi.

Dovremmo fornirci di un chilo di arista di maiale, brodo vegetale, rosmarino, due cipolle, pinoli, olio d’oliva e mezzo bicchiere di vino bianco.

La sua cottura in padella renderà semplice la riuscita del piatto. Basterà far rosolare l’arrosto insieme agli altri ingredienti per rimanere soddisfatti da questo gusto così perfetto.

Una deliziosa variante

Infine, proponiamo un classico, l’arrosto di maiale alle noci.

Il consiglio da seguire è quello di permettere alla carne di marinare nel succo di farina e noci per almeno due ore.

È importante che l’arrosto si amalgami per bene con tutti gli altri ingredienti per soddisfare il nostro palato e quello dei nostri ospiti. Consigliamo, inoltre, di servirlo accompagnato da un contorno di verdure per renderlo ancora più squisito.

Con queste semplici ma accattivanti ricette faremo sicuramente un figurone e stupiremo i nostri ospiti.

Ecco, perciò, svelati i due strepitosi motivi per cui cucinare l’arrosto in questo modo farà impazzire tutti di gioia.

Approfondimento

