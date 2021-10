L’incenso è una sostanza utilizzata da millenni per profumare ogni tipo di ambiente. La combustione dell’incenso crea dei fumi aromatici molto gradevoli che sono una valida alternativa a quelli chimici dei comuni diffusori per gli ambienti.

Spesso chi utilizza l’incenso al posto dei diffusori lo fa per non respirare prodotti chimici che potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per la salute. Ma pochi sanno che la maggior parte degli incensi prodotti e commercializzati potrebbe contenere ugualmente delle sostanze chimiche.

La soluzione, dunque, è quella di crearli a casa. Sembrerebbe difficile ma ecco due metodi facili e veloci per preparare l’incenso e profumare tutta la casa. In questo modo avremo degli incensi profumati e gradevoli ma soprattutto naturali al 100%.

Gli ingredienti per creare l’incenso fai da te vero e proprio sono comuni e reperibili in tanti negozi di prodotti per il fai da te:

erbe aromatiche (quelle che preferiamo a seconda dell’aroma che vogliamo dare al nostro incenso);

incenso per la base (mirra, benzoino);

acqua distillata;

carboncini.

Per preparare l’incenso in casa esistono due modi, uno tradizionale e un altro più rapido e semplice. Il metodo tradizionale consiste nel preparare i conetti di incenso da bruciare subito, un metodo facile e veloce ma anche divertente nel processo di preparazione. Per realizzare i coni di incenso dobbiamo prendere delle erbe aromatiche secche (lavanda, rosmarino, salvia) e pestarle in un mortaio riducendole in polvere. Alla polvere aggiungeremo acqua distillata e l’incenso, fino ad ottenere una pasta densa, facilmente modellabile. Modelliamo dunque la pasta e la trasformiamo in piccoli conetti con la base piatta che lasceremo asciugare per tutta la notte. Una volta asciugati potremo posizionarli su un carboncino e accenderli. Emaneranno un aroma piacevolissimo.

Alternative

Questo tipo di incensi necessita di soli due ingredienti ed è facilissimo da realizzare. Avremo bisogno di bastoncini con un sottile strato gommoso sopra (si trovano facilmente in erboristeria) e olii essenziali. Mettiamo delle gocce di olio essenziale in un piatto fondo e ci immergiamo i bastoncini, avendo cura di girarli di tanto in tanto per far assorbire l’olio in tutte le parti del bastoncino. Lasciamo i legnetti in infusione per un’ora e poi posizioniamo i legnetti dentro una tazza rivolti verso l’alto, per lasciarli asciugare. Anche senza accenderli i legnetti rilasceranno un piacevole aroma, ma se li lasciamo per una notte intera, il giorno dopo potremo bruciarli come l’incenso tradizionale.