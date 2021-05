Ecco due metodi efficacissimi per specchi puliti e splendenti senza aloni e in più la spiegazione del perché lo specchio si sporca di continuo

Se siamo soliti fare le pulizie a casa nostra sappiamo bene come alcune zone della casa siano più difficili da pulire. Alcuni mobili infatti hanno bisogno di una cura tutta speciale e non possiamo usare un solo prodotto per tutta la casa. Se vogliamo pulire bene dobbiamo essere informati su quali siano i metodi e i prodotti migliori per ciascun materiale.

Oggi vogliamo parlare degli specchi, che tutti noi abbiamo in casa e che sono più difficili da pulire di quanto pensiamo. In questo articolo vedremo due metodi efficacissimi per specchi puliti e splendenti senza aloni e in più la spiegazione del perché lo specchio si sporca di continuo

Perché lo specchio è sempre sporco

Lo specchio che abbiamo in stanza oppure in bagno spesso ci fa diventare matti perché continua a sporcarsi. La superficie dello specchio infatti tende più delle altre ad attirare la polvere e le ditate, e spesso è difficilissimo far sparire gli aloni del panno con cui lo laviamo. Ciò non cambia se usiamo dei detergenti specifici anti aloni. Delle macchie rimarranno sempre e comunque.

La buona notizia è che possiamo ottenere una pulizia perfetta dei nostri specchi se usiamo alcuni trucchi molto diffusi in passato che potrebbero aiutarci.

Un primo metodo efficace è quello di usare le foglie di tè calde. Possiamo avvolgere le foglie in un panno di lana in modo che il liquido esca e strofinare il panno sullo specchio.

Un altro metodo efficace comporta di applicare una goccia di olio sullo specchio e di lasciarlo agire per qualche minuto. Poi strofiniamo con della carta velina e successivamente rimuoviamo l’olio con l’aiuto dell’aceto.

Questo metodo è particolarmente efficace nel caso di specchi antichi e anneriti.

Entrambi questi metodi sono molto efficaci, possiamo provare ad utilizzarli e vedremo che i nostri specchi non si sporcheranno ancora prima di essere lavati.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo anche di un’altra zona della casa così difficile da tenere pulita svelando alcuni utili trucchi.