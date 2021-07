Il piatto tipico dell’estate italiana è sicuramente l’insalata di riso. Questa semplice e gustosissima ricetta è un classico dei mesi più caldi per la semplicità di preparazione e per la freschezza dei suoi ingredienti.

In questo articolo abbiamo svelato un segreto su come ottenere un’insalata cremosa e morbida grazie ad un semplice ingrediente: n questo modo, infatti, il riso sarà sempre della consistenza giusta, non si attaccherà e non perderà la cottura.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Oggi, però, vogliamo parlare di due ingredienti segreti che renderanno l’insalata di riso un piatto da signori, ancora più buono di quello che siamo abituati.

L’originalità rende tutto più gustoso

L’insalata di riso più classica contiene sottaceti, mais, olive, wurstel e tonno, ma ovviamente possiamo giocare con l’immaginazione e prepararla con gli ingredienti più disparati.

Se siamo vegetariani o vegani ci sono moltissime alternative, dal tofu alle alghe o la frutta secca e l’uva passa per dare un gusto ancora più speciale.

Oggi vogliamo parlare di due semplicissimi ingredienti che però possono rendere questo semplice piatto una delizia ancora più gustosa, raffinata e insolita.

Ecco due ingredienti segreti che renderanno l’insalata di riso un piatto da signori

Il primo degli ingredienti che invitiamo a sperimentare sono i pomodori secchi. Questo ingrediente tipico italiano ha un gusto davvero unico, diverso dal pomodoro fresco e uguale a nient’altro.

Non ci resta, quindi, che far rinvenire nell’acqua bollente i nostri pomodori, poi tagliuzzarli e metterli nel nostro riso.

Il secondo ingrediente sono le mozzarelline mini, una versione mini della classica mozzarella di latte vaccino sempre più presente nei nostri supermercati. Potremo lasciarle intere o tagliarle e daranno un gusto ancora più fresco e estivo alla nostra insalata di riso, che da un piatto semplice è diventato una portata gourmet perfetta per una cena elegante o un pic-nic raffinato provare per credere.