Oggi grazie al riciclo creativo è possibile ridare nuova vita a oggetti che andrebbero a finire nella spazzatura. Questa attività ci permette di sperimentare la nostra creatività, di abbellire in modo alternativo la nostra casa e di rispettare anche l’ambiente.

Sono tantissimi ormai gli oggetti che possiamo rivisitare e riadattare alle nostre esigenze.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Ecco due idee originali e creative per riciclare questo oggetto di cosmetica e renderlo ancora una volta utile.

Questo è l’oggetto che possiamo riciclare come porta piantine

Tra gli oggetti che possiamo personalizzare e riciclare per creare delle porta piantine ce n’è uno veramente insospettato.

Questo oggetto che si trova spesso nel beautycase di ogni donna, una volta finito viene buttato via. Ci stiamo riferendo ai contenitori delle creme.

Per creare dei vasetti per piantine originali, abbiamo bisogno di contenitori vuoti di crema, spago, vernice spray preferibilmente color grigio marmo e la colla a caldo. Per completare il tutto mettiamo poi del terriccio per i sassolini e mini piantine, possibilmente grasse.

Laviamo accuratamente i nostri contenitori così da rimuovere ogni residuo di crema. Successivamente asciughiamoli e passiamo alla fase pittura. Verniciamo l’interno e l’esterno, lasciamo poi asciugare. Una volta che la vernice sarà asciutta fissiamo lo spago con la pistola che contiene la colla a caldo. Terminiamo il tutto mettendo sulla base del contenitore il terriccio e i sassolini e posizioniamo la piantina.

Non solo per le piantine

Questa idea di riciclo creativo non è destinata solo alle piantine. Può essere rivisitata per creare dei pratici contenitori per le forcine, elastici o per i dischetti di cottone.

In questo caso utilizziamo tre contenitori vuoti di crema. Poi utilizziamo delle lettere adesive per indicare cosa contiene il barattolo. Utilizziamo la vernice spray del colore che più ci piace, procuriamoci delle mini maniglie. Preferibilmente di legno e incolliamole con della colla.

Laviamo i contenitori e una volta puliti asciughiamoli, verniciamo l’esterno e attendiamo che la vernice si sia fissata. Una volta trascorso il tempo necessario incolliamo le nostre lettere adesive su un lato del barattolo. Fissiamo poi la mini maniglia sul tappo del barattolo lasciamo asciugare per bene e il nostro barattolo è pronto.

Ecco le due idee originali e creative per riciclare questo oggetto di cosmetica per renderlo ancora una volta utile.