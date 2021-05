Purtroppo, solitamente dopo qualche anno, arriva il momento in cui dobbiamo cambiare le gomme della nostra auto. Che fare però degli pneumatici usurati e non più utilizzabili? Se buttarli è un’opzione, possiamo però conservarli. Ecco due idee geniali per riutilizzare gli pneumatici usati in modi artistici e creativi perfetti per il nostro giardino.

Giochi per i più piccoli

Gli pneumatici possono diventare dei giochi perfetti per i più piccoli, ma non solo. Un primo metodo per riutilizzare gli pneumatici è quello di usarli per farne un’altalena. Lo pneumatico, infatti, può diventare un perfetto sedile per un’altalena. Dobbiamo però assicurarci di avere tutte le strutture necessarie o un albero sufficientemente resistente!

In alternativa lo pneumatico può diventare un “cavallo” da cavalcare. Come? Semplicissimo! Prima di tutto bisogna scavare nel terreno una buca profonda come circa metà dello pneumatico. Dopodiché questo va piantato in verticale nel terreno. Una volta riempito il buco di terra emergerà solo metà dello pneumatico, su cui i nostri bambini possono sedersi per giocare!

Per l’orto e il giardino

Gli pneumatici si prestano però anche benissimo per diventare dei veri e propri portafiori in giardino. Ovviamente non potranno contenere il fiore o la pianta, ma serviranno come contenimento per creare aree separate. In molti, ad esempio, li usano per il loro giardino di erbe aromatiche! Non dobbiamo quindi avere vasi a disposizione. Possiamo porre uno pneumatico a terra nel posto prescelto. Dopodiché non ci resta che riempirlo di terra e piantare le nostre piantine!

Possiamo anche usare lo pneumatico nello stesso modo per piantare fiori come le rose. Il tutto, inoltre, può essere reso ancora più bello con un po’ di pittura! Lo pneumatico non deve per forza rimanere nero. Possiamo infatti farci ispirare dalla natura o dalla nostra fantasia e dipingere la superficie con tutti i colori che vogliamo! In questo modo otterremo in giardino variopinto, creativo e unico nel suo genere.

Ed ecco due idee geniali per riutilizzare gli pneumatici usati in modi artistici e creativi perfetti per il nostro giardino.