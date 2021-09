L’autunno, storicamente, porta con sé i primi raffreddori e malesseri stagionali. I benefici effetti di aria di mare e montagna piano piano svaniscono, le temperature iniziano a calare, l’umidità si impadronisce della nostra quotidianità. Le vie aeree e la gola sono i primi punti a essere colpiti da questi cambiamenti. L’utilizzo praticamente obbligatorio delle mascherine ha diminuito sensibilmente, l’anno scorso, questi problemi. Sono circolati molti meno batteri e la nostra salute, per le malattie di stagione, ne ha indubbiamente giovato.

Con il graduale ritorno alla normalità, probabilmente torneranno anche i classici malesseri autunnali e invernali e allora prepariamoci a prevenirli. Quindi ecco due facili rimedi per combattere abbassamento di voce e mal di gola. Iniziamo parlando dell’abbassamento di voce. Problema che può colpire in ogni momento e che è provocato dall’infiammazione della laringe. Spesso è un mal di gola classico la causa originaria.

Ecco due facili rimedi per combattere abbassamento di voce e mal di gola

I rimedi naturali esistono e sono molto semplici da preparare. In particolare, utilizzando una cipolla rossa di Tropea e un limone, si possono lenire questi dolori in poco tempo. Il primo rimedio è per l’abbassamento di voce e consiste nello sminuzzare una cipolla. Scegliamo quella calabrese non per vezzo, ma perché meno aspra e più ricca di zuccheri. Dopo averla ridotta a dadini, la mettiamo in un recipiente. Poi prendiamo un limone, lo dividiamo e ne spremiamo il succo sopra i pezzi di cipolla. Aggiungiamo dell’acqua e lasciamo rasserenare in ambiente fresco. Possiamo anche scegliere di riporlo nel frigorifero per la notte.

La mattina successiva filtriamo la bevanda, che avrà assunto un colore rosa. La beviamo a piccoli sorsi prima di far colazione e questo contribuirà a una vera e propria pulizia della faringe, arrivando addirittura alle corde vocali. Le proprietà antibiotiche della cipolla faranno sì che avremo subito un effetto positivo per la nostra voce.

La bevanda si può mettere in una bottiglia e utilizzare più volte, sempre a piccoli sorsi, durante la giornata. E il secondo rimedio? Basta tagliare la scorza del limone utilizzato e farla bollire in un pentolino di acqua. Se si vuole si può aggiungere un cucchiaino di miele, altrimenti si può bere direttamente l’infuso, molto caldo. La sua proprietà antinfiammatoria e purificante è utile per la nostra gola, ma non solo. Rafforza anche il sistema immunitario e riduce l’acidità totale del nostro corpo. Una bevanda come quella sopracitata può essere assunta ogni giorno, magari alla sera, prima di andare a dormire, in modo da disintossicare l’organismo. Cipolla e limone, dunque, un connubio ideale per sconfiggere i fastidiosi malesseri autunnali.