Ecco dove trovare i libri gratis per la scuola. Mamme e papà lo sanno bene, forse benissimo. Ma quanto costano i libri per la scuola? Be’ sappiate che costano molto, e se avete più figli infatti questa può essere una spesa abbastanza alta da sostenere. I libri si possono acquistare nuovi oppure usati. Nelle città infatti esistono vari posti dove è possibile acquistare i libri usati al 30% o 50%. Ma se vi dicessimo che esistono dei luoghi dove invece i libri sono gratis? Ci credereste?

Ecco dove trovare libri gratis per la scuola

Come ben sapete i libri vengono stampati più di una volta. Ogni anno infatti esce l’edizione nuova. Ma è veramente nuova? Nel senso, dopo un anno cosa potrà essere cambiato? Be’ pensate che molto spesso non cambia nulla, se non la foto della copertina. Quindi siamo soliti acquistare i libri usati nei mercati oppure da ex alunni che li rivendono, magari anche con qualche appunto sopra per aiutarti a studiare. Ovviamente anche quelli usati hanno un prezzo e non sono gratis.

Nei negozi di libri cosa succede?

I negozi di libri, invece, ogni anno fanno rifornimento dei libri nuovi, quindi delle nuove edizioni. E quelle vecchie, o almeno così considerate? Be’ vengono lasciate per strada, davanti al negozio, sperando che qualcuno le prenda. E sapete cosa, sono totalmente gratis. Se siete fortunati le potete prendere voi e quindi spendere zero euro per i vostri libri di scuola. Oppure se siete meno fortunati li possono prendere coloro che poi li rivendono al mercato al 50%.

Be’ fai in modo di essere quello che li prende a costo zero. Scopri quali sono i negozi nella tua città che buttano via i libri vecchi e corri da loro. In questo modo il risparmio è assicurato. Tanto alla fine la differenza tra un libro nuovo e uno vecchio è veramente minima.

Approfondimento

