La frenesia delle giornate lavorative. I rientri a casa con mille faccende da sbrigare. È capitato a tutti, magari più di una volta, di fermarsi a pensare: nel weekend mollo tutto e scappo da qualche parte, spengo il telefono e tanti cari saluti. Quella di un viaggio last minute è un’idea che arriva come un fulmine, ci regala una scarica di adrenalina e poi se ne va con la stessa velocità con cui è venuta. Il perché è ovvio: trovare offerte sul web non è un’operazione banale come sembra.

Il Mondo è pieno di mete da raggiungere e internet non perde occasione di farcelo notare. È il caso di “non tutti sanno che è questa la città da visitare in autunno per un weekend romantico in economia” ma anche di “in pochi conoscono questo fenomeno sbalorditivo e dove poter ammirarlo”.

Tutti posti meravigliosi, città economiche e percorsi mozzafiato nella natura, ma esiste un sito davvero affidabile per viaggi a poco prezzo? Come si fa, nel marasma del web, a riconoscere una vera offerta last minute? Oggi proviamo a rispondere a queste domande, quindi ecco dove trovare le vere offerte last minute per un weekend autunnale rilassante ed economico.

Last minute e last second

Il termine last minute significa “ultimo minuto”, si tratta di offerte dei tour operator rimaste invendute e che, per questo motivo, vengono scontate. Normalmente la formula è quella del pacchetto completo, volo e hotel, hotel e percorsi benessere, hotel e tour della città, e così via. Le date di partenza, perché si tratti di un vero last minute, non dovrebbero essere a più di una settimana dalla prenotazione. Un consiglio utile è quello di confrontare i prezzi del pacchetto “completo” con quello last minute che stiamo per acquistare. E, questione imprescindibile, affidarsi a siti conosciuti.

Quando parliamo di last second, invece, siamo ancor più sul filo del rasoio. Queste offerte sono perfette per chi ha voglia del brivido e dell’avventura. L’occasione last second è indicatissima per viaggiatori sempre disponili a partire zaino in spalla. Perché si tratti di un vero last second, infatti, la prenotazione deve avvenire 24 massimo 48h prima della partenza. Il risparmio mediamente è del 50%, ma si possono facilmente trovare offerte last second che arrivano addirittura al 75%. Sono le vacanze ideali per chi si ritrova con qualche giorno libero e nessuna voglia di rimanere a casa.

Ecco dove trovare le vere offerte last minute per un weekend autunnale rilassante ed economico

L’autunno è una stagione magica, romantica, le temperature non sono ancora troppo rigide e le città si riempiono di splendidi colori. È il momento propizio per un weekend rilassante e in economia. In questo periodo i pacchetti last minute e last second offrono sconti incredibili per Bormio, Dolomiti, Monferrato ma anche per città d’arte come Firenze, Venezia e Roma. Tutti a bassissimo prezzo e con partenza pressappoco immediata.

Ecco qualche sito affidabile per trovare vere offerte last minute e last second: lastminute.com, lastminutetour.com, edreams.it, pacchetti-vacanze.expedia.it, lastminuteclick.it.

Questi sono solamente alcuni suggerimenti ma esistono tantissimi altri siti da cui poter carpire informazioni e acquistare biglietti a prezzi stracciati.

