Nell’Antico Testamento possiamo rintracciare i primi tentativi dell’uomo di costruire edifici in altezza per raggiungere il cielo. La torre di Babele è la testimonianza storica diretta di questa sfida al creato.

Se è vero che la storia si ripete ciclicamente, allora l’uomo moderno ha sicuramente preso esempio dal passato. E così le principali megalopoli del mondo si sono arricchite di palazzi e grattacieli che se visti da vicino tolgono il fiato.

Certo, i limiti umani sono sempre esistiti e ci permettiamo di osservare che esisteranno finché esisterà l’uomo. Tuttavia, i limiti di oggi non sono quelli di ieri. Nelle grandi città trovare un grattacielo non è più una cosa rara. Oggi vogliamo approfittare di questo spazio per capire qual è il più grande in assoluto. Ecco dove si trova il grattacielo più alto del mondo.

Terzo posto per l’Arabia Saudita

Alla Mecca, luogo sacro dell’Islam, troviamo l’Al-Bait Abraj Towers. Si tratta di un complesso che ospita più grattacieli. Il più alto di questi è l’Hotel Tower che misura 601 metri. È una struttura davvero mastodontica con una capienza che arriva a circa 100.000 persone. Ciò si spiega a causa dell’alto flusso di pellegrini musulmani che ogni anno si recano in visita alla Mecca, come previsto dai precetti coranici.

Secondo posto per la Cina

La Cina si aggiudica la medaglia d’argento con la Shangai Tower, ubicata nell’omonima città. Questo grattacielo, in cinese Shànghǎi Zhōngxīn Dàshà, supera i 630 metri d’altezza. Il design lo rende uno degli edifici più affascinanti del mondo. Senza parlare dell’avanguardia tecnologica che lo contraddistingue.

Una curiosità a questo proposito: gli ascensori della Shangai Tower superano la velocità di 20 metri al secondo.

Primo posto per gli Emirati Arabi Uniti

Ecco dove si trova il grattacielo più alto del mondo: torniamo di nuovo nella penisola arabica. Più precisamente andiamo a Dubai. Qui troviamo il Burj Khalifa. L’edificio voluto dallo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum sfiora quasi il chilometro di altezza, con 828 metri.

Questo prodigio architettonico porta in sé il tocco italiano. Infatti, gli interni del grattacielo sono stati concepiti dalla Giorgio Armani S.p.A. All’interno della struttura, non a caso, si può trovare anche l’Armani Hotel.