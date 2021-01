Ci danniamo l’anima per capire come risparmiare sulla spesa (focus qui) o su come spendere meno in generale. Come spesso capita, abbiamo una soluzione sotto gli occhi e non la vediamo.

Forse, in questo caso sarebbe bene dire che abbiamo la soluzione dentro al portafoglio. Eh sì, si tratta proprio delle carte che usiamo quotidianamente ma di cui non conosciamo le relative opzioni di risparmio. Certo, ci saranno persone che non sono abituate a pagare con carta di credito o bancomat per molteplici ragioni. Paura di perderle, paura di dimenticare il PIN o semplicemente paura di spendere troppo. C’è ancora l’abitudine di pensare che pagando con la carta si spenda di più. Nulla di più lontano dal vero.

Spesso non lo sappiamo, ma le nostre carte prepagate, di debito o di credito possono appartenere a istituti di credito che hanno convenzioni interessanti. Ecco dove ottenere sconti fino al 50% con carta PostePay o BancoPosta.

La lista dei partner

Albaniatravel 3%;

Alpitour 5%;

BricoBravo 2%;

British School 20%;

Chili 2%;

Demenego 3%;

Eni 1%;

FIGC 5%;

Fotoservice 5%;

Fratelli Carli 2%;

Gambero Rosso 5%;

Gelmarket 5%;

Giordano Vini 5%;

Grimaldi Lines 5%;

Hometrips 10%;

Interflora 5%;

Life Learning 20%;

Maggiore 3%;

Nicolaus 5%;

Old Wild West 5%;

Pharmanow 3%;

Redooc 50%;

Rossi Profumi 5%;

Ticketmaster 2%;

UCI Cinemas 5%;

Valtur 5%;

Ventis 4%;

VOIhotels 5%;

VOI Marsa Siclà Resort 5%.

Sconto emesso sotto forma di cashback

La lista è aggiornata al giorno di pubblicazione di questo articolo. Noi di ProiezionidiBorsa consigliamo comunque, ai nostri Lettori, di andare a controllare ogni volta che si vuole effettuare un pagamento online.

Basta consultare il sito di Poste Italiane o chiamare gli uffici commerciali. Inoltre, va specificato che lo sconto viene emesso sotto forma di cashback. Prima si acquista a prezzo intero e in seguito il negozio online rende la percentuale relativa al pagamento.

Ecco, quindi, dove ottenere sconti fino al 50% con carta PostePay o Bancoposta.