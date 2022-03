Ecco dove mangiare la vera pastiera a Napoli risparmiando qualcosa e ammirando gli angoli più belli della città

La cucina italiana è famosa nel Mondo per la bontà dei suoi piatti e per alcune ricette, che moltissimi tentano di imitare. In pochi, però, ci riescono davvero e sono capaci di creare quell’incredibile equilibrio di sapori. Per questo motivo, il consiglio è sempre quello di visitare i luoghi in cui quei piatti sono nati. E dopo aver scoperto dove mangiare la fiorentina originale a Firenze, oggi ci sposteremo a Napoli per parlare di dolci. Ecco dove mangiare la vera pastiera a Napoli (n.d.r. a parere dello scrivente) senza spendere un occhio della testa. Questi giorni sono perfetti. La pastiera nasce come dolce pasquale e la città a primavera ci farà letteralmente impazzire.

La pastiera di Spaccanapoli

La ricetta tradizionale della pastiera prevede 5 ingredienti. I primi 4 sono il grano cotto, la ricotta, i canditi e la profumatissima essenza di fiori d’arancio. Il quinto ingrediente è semplicemente la fantasia dello chef. Per questo motivo non esiste una sola pastiera, ma moltissime varianti che si tramandano con il passare delle generazioni.

Nel meraviglioso e pittoresco quartiere Spaccanapoli, possiamo trovare addirittura due pastiere da assaggiare. La prima è quella di Scaturchio, in piazza San Domenico Maggiore. Qui alla ricetta originale si aggiungono la ricotta vaccina e una caramellatura che la rende ancora più dolce.

Pochi passi più in là, in Via Benedetto Croce, troviamo La Pastiera Napoletana. È uno dei pochi laboratori che produce pastiere fresche tutto l’anno e la ricetta è quella tradizionale. Il tocco di classe, però, sono le splendide confezioni di latta con cui vengono vendute. Il ricordo di Napoli perfetto da portarsi a casa.

L’Antica Pasticceria Fiore

Proseguiamo il nostro viaggio nella Napoli più autentica e arriviamo ai Quartieri Spagnoli. È qui che potremo assaggiare la splendida pastiera dell’Antica Pasticceria Fiore. La ricetta non si scosta di un millimetro da quella originale. Sono gli ingredienti a chilometro zero e la preparazione che si tramanda da generazioni a renderla unica. Oltre allo straordinario rapporto qualità prezzo.

Ecco dove mangiare la vera pastiera a Napoli risparmiando qualcosa e ammirando gli angoli più belli della città

Se invece stiamo passeggiando per il centro storico e passiamo nella meravigliosa Via Foria, dovremmo cercare il Bar Leon D’Oro. In mezzo a decine di ristoranti napoletani tipici, troviamo questo bar storico che prepara una delle migliori pastiere di Napoli. Possiamo assaggiarla direttamente al bancone a fette oppure ordinarne una intera nel periodo pasquale.

L’ultima pastiera da assaggiare assolutamente è quella della Caffetteria Ceraldi in Piazza Salvo D’Acquisto. Ceraldi è uno dei bar più famosi del centro storico e di tutta Napoli. La sua pastiera è spettacolare, così come il suo caffè. Gustiamoceli insieme seduti al sole e ci innamoreremo della città.

Sicuramente, in città ci sono tantissimi altri posti eccellenti dove poter assaggiare questo dolce della tradizione napoletana. Qui ne sono stati consigliati alcuni, dunque non ci resta che provare!

