La Costituzione della Repubblica italiana prevede che l’imposizione fiscale sia ripartita tra tutti i cittadini. L’articolo 53 della carta fondamentale introduce infatti la logica del calcolo dei tributi in base alla capacità contributiva. La stessa disposizione prevede inoltre una tassazione progressiva con aliquote crescenti in funzione dell’incremento dei redditi. In altre parole, tutti i cittadini devono contribuire alla spesa pubblica in maniera proporzionale al proprio reddito. Inoltre, gli Enti locali possono determinare in autonomia i propri tributi seguendo comunque le medesime logiche. Ne consegue che, pur con piccole differenze su base territoriale, tutti i cittadini pagano le stesse imposte sul reddito. L’articolo 1 del D.L. 688/85 prevede però un’eccezione per il Comune di Campione d’Italia, un’exclave della provincia di Como in territorio svizzero. Ecco dove l’INPS conferma tasse ridotte del 50% con il messaggio 5017 del 24 dicembre 2020.

Un territorio con alcune peculiarità

Il Comune di Campione d’Italia è un territorio lombardo all’interno della Confederazione Elvetica. La direttiva europea 2018/0124 include questo comune italiano nel territorio doganale comunitario nonostante sia fisicamente situato in Svizzera. Le particolarità di quest’area si estendono anche all’imposizione dell’IVA agevolata e all’ordine pubblico garantito congiuntamente dalle autorità italiane ed elvetiche. Inoltre, i residenti in questo Comune, pur essendo italiani, beneficiano dell’equiparazione ai cittadini svizzeri da parte delle autorità del Canton Ticino. Storicamente, Campione d’Italia ha basato parte della propria economia sull’omonimo Casinò grazie ad una legislazione ad hoc particolarmente vantaggiosa. Dopo il fallimento della casa da gioco nel 2018, il Comune ha dichiarato il dissesto finanziario e licenziato decine di dipendenti. Questa sfavorevole situazione economica ha determinato forti disagi per i residenti nonostante la fiscalità agevolata confermata dall’Erario italiano.

Ecco dove l’INPS conferma tasse ridotte del 50%

Il messaggio 5017/2020 fornisce semplici istruzioni operative ai contribuenti di Campione d’Italia in merito agli sgravi fiscali ad essi riservati. La comunicazione a firma del Direttore Generale conferma però il regime agevolato che l’Italia riconosce al proprio territorio oltreconfine. Un’imposizione fiscale dimezzata per cittadini ed imprese consente infatti una maggiore competitività con la vicina Svizzera. Un’agevolazione particolarmente importante soprattutto alla luce delle recenti difficoltà finanziarie causate dalla chiusura del Casinò e del relativo indotto. Insomma, per gli abitanti di Campione d’Italia, il Fisco sarà leggero anche nel 2021 a differenza di quanto previsto nel resto del Paese. Per molti cittadini, infatti, il nuovo anno porterà un ulteriore appesantimento degli oneri tributari che abbiamo analizzato in un recente approfondimento.