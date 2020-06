Il trend del mercato in questo periodo è sicuramente positivo. Questa settimana è partita in rialzo e molto probabilmente fra alti e bassi continuerà cosi fino alla chiusura di venerdì. Molte società in America hanno migliorato il loro rating da sell/hold a uno strong buy. Circa il 95% degli analisti pensa che questo trend positivo continuerà per i prossimi mesi. Il virus inoltre sembra essere diventato più debole e in Italia cosi come nel mondo i casi stanno diminuendo. In questo momento ci sono due società quotate nel mercato americano che potrebbero portare ottimi guadagni. Ecco dove investire sui mercati a giugno.

Duke Realty Corp.

La differenziazione in un portafoglio è un elemento fondamentale per limitare i rischi. Il settore Real Estate è fondamentale, ma spesso è difficile individuare la giusta società dove investire. Duke Realty Corporation (NYSE:DRE) è una delle più grandi società immobiliari statunitensi ed è specializzata in beni industriali di massa. I fondi di investimento immobiliare industriale stavano performando molto bene prima della crisi sanitaria. Secondo diversi analisti l’aumento della domanda di e-commerce, aumenteranno la domanda di questo tipo di immobili nei quali investe la Duke. La Bank of America ha un rating “buy” e un obiettivo di prezzo di 40 dollari per azione.

Ecco dove investire sui mercati a giugno: Kraft Heinz Co.

Il gigante alimentare Kraft Heinz ha avuto ingenti perdite negli ultimi due anni, e il titolo di conseguenza ha perso due terzi del suo valore. Il titolo in questo momento è sottovalutato di quasi il 40%. Inoltre la società ha un buon cash flow con il quale sostiene il pagamento dei dividendi che ammontano al 5,2%. La società sta inoltre migliorando il suo bilancio diminuendo il suo debito. Bank of America ha un rating “buy” e un obiettivo di prezzo di 38 dollari per le azioni KHC. Sia Duke Realty che Kraft Heinz potrebbero segnare rialzi nei prossimi mesi superiori al 10% e sono le due società dove investire a giugno.