In attesa di questo prossimo bando INPS da 385 posti, il 26 novembre l’Agenzia delle Entrate (AdE) ha aggiornato la situazione circa i 2 concorsi banditi in estate. Sul sito istituzionale, infatti, AdE ha pubblicato:

il diario e la sede di svolgimento della prova oggettiva attitudinale per la selezione di 2.320unità, terza area funzionale, fascia retributiva F1;

il rinvio della pubblicazione al 14 gennaio 2022 della data e sede d’esame della selezione dei 100 Funzionari informatici. L’avviso sarà dato sul portale dell’Agenzia.

Con riferimento al primo concorso, quindi, ecco dove e quando si svolgerà il concorso Agenzia delle Entrate 2021 e ciò che occorre sapere.

La prova oggettiva per l’assunzione di 2.320 unità

AdE ha precisato che la prova oggettiva attitudinale sarà unica per i codici concorso RTRIB2170, CG20, PD10, LEG 70, INTER50. Chi ha inoltrato istanza per più codici concorso, effettuerà una sola prova valida per tutte le procedure.

Chi ha presentato candidatura con codice RTRIB2170 svolgerà la prova nella sede prevista per la Regione espressa nella domanda. Questo anche nel caso cui i candidati abbiano presentato la candidatura per altri codici concorso.

Chi concorre esclusivamente con i codici concorsoCG20, PD10, LEG70 e INTER50, effettueranno la prova a Roma.

Alcune regole valide per tutti i candidati

Gli interessati dovranno presentarsi nel luogo, data ed ora previsti dal calendario. L’eventuale assenza varrà come rinuncia e quindi come esclusione del candidato dal concorso.

Per l’ammissione alla prova i candidati dovranno esibire all’ingresso della sede stabilita:

la certificazione verde Covid 19;

l’autodichiarazione Covid che i candidati trovano in allegato all’avviso AdE da firmare in sede concorsuale ;

un documento d’identità, in corso di validità.

Eventuali variazioni di diario e/o sede d’esame saranno rese note dall’Agenzia tramite suo portale, in data 1 dicembre.

Ecco dove e quando si svolgerà il concorso Agenzia delle Entrate 2021 e ciò che occorre sapere

Vediamo a questo punto il calendario d’esame. I giorni previsti per lo svolgimento della prova sono per tutte le Regioni il 20, il 21 e il 22 dicembre (divisi per cognomi), tranne per i concorrenti della Valle d’Aosta: solo il 20.

Per i concorrenti delle regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e provincia di Trento, la sede è: Lingotto Fiere, via Nizza, 294, Torino.

Per i concorrenti delle regioni Campania, Molise e Basilicata la sede della prova d’esame è: Mostra d’Oltremare, Viale Kennedy, 54, Napoli.

La sede per i concorrenti della regione Puglia è: Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno, Foggia.

Per i concorrenti della regione Calabria l’appuntamento è al Parco Acquatico Santa Chiara, via Santa Chiara snc, Rende (Cosenza).

Passando ai concorrenti delle regioni Marche, Toscana, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, la sede è la Fiera di Rimini, via Emilia, 155, Rimini.

Veniamo ai concorrenti delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, uffici centrali e candidati esclusivamente ai codici concorso CG20, PD10, LEG7o e INTER50. La sede della prova è la Nuova Fiera di Roma, via Portuense, 1645, Roma.

Sono 2, invece, le sedi per i concorrenti per la regione Sicilia. Abbiamo infatti il Centro Fiera del Sud, in Viale Epipoli, 250, a Siracusa e il Palaghiaccio, Viale Kennedy, 8/A, a Catania.

Per concorrenti della regione Sardegna la sede è la Fiera di Cagliari, in Viale Armando Diaz, 221, Cagliari.

Infine i concorrenti per la regione Valle d’Aosta la sede è l’Hostellerie Du Cheval Blanc, via Clavalité, 20, Aosta, in data 20 dicembre.

Ricordando che anche queste 6 province, da Nord a Sud, ricercano personale,

Approfondimento

Occhio a questi interessanti concorsi del Ministero della Difesa per complessive 128 assunzioni a tempo indeterminato.