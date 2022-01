Il bollo auto è una tassa regionale che ogni proprietario di automobile deve versare ogni anno. Il tributo è obbligatorio per tutti i veicoli iscritti al Pubblico Registro Automobilistico. Addirittura, è previsto per i contratti di leasing o noleggio a lungo termine. Il primissimo bollo auto deve essere corrisposto entro e non oltre il mese di immatricolazione del nuovo veicolo. Se il proprietario è uno solo controllare il proprio bollo è facile, ma se i proprietari sono diversi allora la cosa può essere più complessa. Anche solo nel caso fossimo persone particolarmente distratte esistono due modi semplici per avere sempre sotto controllo le scadenze e i pagamenti.

Tramite il portale dell’Agenzia delle Entrate

Prima di qualche anno fa era possibile verificare lo stato del nostro bollo auto anche sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Ma a partire dal 2019, con il Decreto-legge numero 124/2019, su questo sito non è più possibile verificare lo stato di pagamento. I dati che erano contenuti nel sito dell’Agenzia sono quindi passati al sistema del Pubblico registro automobilistico. Per cercare di mitigare il problema dell’evasione fiscale e delle duplicazioni. Infatti, accedendo al sito verremo subito rimandati al sito dell’ACI dove potremmo avere accesso a servizi di controllo e pagamento.

Ecco dove è possibile verificare quando scade e se abbiamo pagato l’ultimo bollo auto direttamente da casa nostra

Per verificare se è avvenuto o meno il pagamento del bollo uno dei siti da consultare online è quello dell’ACI. La maggior parte delle regioni d’Italia si affidano, ad esempio, all’Automobil Club Italia per la gestione del bollo auto. Sul portale online è infatti possibile verificare la nostra situazione in modo immediato e soprattutto gratuito. I servizi disponibili sono: calcola online il bollo e calcola e paga il bollo online. Con il primo servizio ad accesso libero si può calcolare l’importo dovuto e visualizzare le scadenze. Con il secondo servizio è inoltre possibile visualizzare anche il nostro stato di pagamento. In questo caso bisognerà inserire la propria targa, il tipo di veicolo e la regione di residenza.

È previsto l’accesso tramite credenziali SPID o CIE. All’interno del sito sarà possibile accertare la nostra situazione e verificare la presenza di possibili sanzioni causa ritardi nei pagamenti. Ecco, quindi, dove è possibile verificare quando scade e se abbiamo pagato l’ultimo bollo auto direttamente da casa nostra.

Andiamoci di persona

Un modo per verificare la situazione di persona è quello di recarsi all’agenzia di pratiche auto oppure direttamente all’ufficio territoriale dell’ACI. In questo modo, se non siamo molto pratici di computer, potremo consultare la nostra situazione con un addetto alle pratiche.