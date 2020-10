In Italia il reddito medio dei contribuenti è di circa 1.300 euro netti. Con questo importo vivono moltissime famiglie ma arrivare a fine mese non è facile. Tra affitto, bollette e spesa alimentare, infatti, una famiglia spende questo importo molto velocemente. Nonostante la massima attenzione ai costi, far quadrare i conti non è scontato. Se poi sopraggiunge qualche esborso inaspettato, sono dolori.

Secondo una ricerca dell’ACRI, infatti, una famiglia su cinque non è in grado di fronteggiare una spesa imprevista. In molti sognano un aumento di stipendio oppure una riduzione delle tasse per dare un po’ di respiro all’economia familiare. In questo periodo, però, non è certo facile, anzi molte famiglie devono fare i conti con la precarietà e la disoccupazione. Ma in alcuni Paesi le cose sembrano andare diversamente e lo Stato prevede un reddito minimo per tutti i cittadini. Ecco dove devi andare per guadagnare almeno 3.600 euro al mese.

Guadagnare più soldi non vuol dire essere più ricchi

La scorsa settimana i cittadini del Canton Ginevra in Svizzera hanno partecipato ad un particolare referendum. Gli elettori hanno approvato una legge che imporrà un reddito orario minimo di 23 franchi. Questo importo, moltiplicato per le 41 ore previste dalla legge elvetica per il full time, significa uno stipendio di circa 3.600 euro. In altre parole, chi lavora a Ginevra e dintorni non guadagnerà meno di questa cifra se lavora a tempo pieno. Ecco dove devi andare per guadagnare 3.600 euro al mese, ma non significa che i lavoratori ginevrini diventeranno tutti benestanti.

La città, infatti, è uno dei centri abitati più costosi al mondo anche a causa di un PIL pro capite che supera i 75.000 euro. In altre parole, ogni cittadino di Ginevra, neonati compresi, genera un reddito di questo importo. Di conseguenza il costo della vita è alle stelle. Affittare un bilocale, ad esempio, difficilmente costa meno di 2.000 euro al mese.

Abbiamo capito che guadagnare 3.600 euro al mese a Ginevra non significa certo essere ricchi. Semplicemente consente di vivere dignitosamente in un luogo molto costoso. Coloro che, certamente, saranno felici della notizia sono i numerosi pendolari francesi che tutti i giorni raggiungono Ginevra per lavorare. La posizione geografica della città, infatti, consente a moltissimi residenti in Francia di spostarsi quotidianamente per lavoro. Questi lavoratori potranno beneficiare del nuovo reddito svizzero ma continuando a spendere in Francia, dove la vita costa certamente meno.

Ecco dove devi andare per guadagnare almeno 3.600 euro al mese e goderti il tuo stipendio. Non sempre però, è necessario andare all’estero per beneficiare di condizioni privilegiate. In un recente articolo, abbiamo approfondito i casi in cui l’Italia è un vero e proprio paradiso fiscale.