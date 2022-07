Organizzare le vacanze non è sempre facile, soprattutto se si hanno a carico ospiti particolari. Parliamo ovviamente dei nostri amici animali, che hanno le loro necessità e ancora oggi subiscono discriminazioni dai proprietari di molti alloggi. In effetti, sarebbero ancora poche le strutture che permettono di ricevere i nostri compagni a quattro zampe. Non parliamo solamente degli alberghi, ma anche di spiagge e aree montane.

Lo sappiamo, a volte i nostri pelosetti hanno comportamenti un po’ strani, come quando tirano il guinzaglio con insistenza. Nonostante ciò, anche loro andrebbero premiati con una rilassante gita fuori porta in cui sgranchirsi le zampe. Per questo motivo, abbiamo trovato dei luoghi di vacanza in tutta Italia in cui i nostri adorati cani saranno i benvenuti. Alcuni offrono addirittura una serie di servizi e benefit appositamente studiati per loro, perché si sentano come a casa. Dunque, ecco dove andare in vacanza col cane.

Prima di partire

Non conta solo la destinazione, anche il viaggio è una fase importante della vacanza. Mentre ci dirigiamo verso la meta prestabilita, dovremmo assicurarci che il cane si senta a suo agio. Per questo, la prima accortezza è quella di procurarsi tutto il necessario per il trasporto.

Se partiamo in auto potremmo pensare di montare un divisorio. Ricordiamoci anche di mettere a Fido un’apposita cintura di sicurezza. I modelli in nylon a sgancio immediato sono tra i migliori in commercio. Qualora avessimo scelto il treno o l’aereo, optiamo per un trasportino comodo e ben aerato. In ogni caso, potremmo sempre contattare l’aeroporto o il servizio ferroviario per tutte le info necessarie al trasporto degli animali.

Ecco dove andare in vacanza col cane al mare o in montagna anche per un weekend e in tutta comodità

Se propendiamo per il mare, sappiamo che vi sono alcune spiagge attrezzate con ogni comfort per il cane. Chi ama la riviera romagnola potrebbe informarsi presso la Rimini Dog. Possiede molti servizi e offre addirittura dei gelati fatti apposta per Fido.

Interessante è anche la Baubeach di Maccarese, vicino a Roma. Qui si potrà far fare il bagno al cane e farlo mangiare presso il bar della spiaggia. L’ultima proposta balneare è Eden Salento; questa agri-beach offre acqua, croccantini, docce e perfino un’area giochi.

Nel caso non volessimo rinunciare alla montagna, vi sono alcune mete perfette in cui dirigersi col cane. La prima è Courmayeur con la splendida Val Veny, in Valle d’Aosta. Qui si potrà salire addirittura sul Monte Bianco col proprio animale, usufruendo della spettacolare Skyway.

In alternativa, segnaliamo la magnifica Oasi Zegna tra le Alpi biellesi. Si tratta di un’area naturale con percorsi di trekking studiati per i nostri cani. Infine, meritano un approfondimento le Valli Gardena e di Fassa in Trentino. Senza dimenticare il lungolago di Molveno, perfetto per soddisfare tutte le esigenze di Fido.

