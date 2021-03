Ecco dove andare il giovedì a mezzogiorno per guadagnare più di mille euro. Le piattaforme ufficiali dei più importanti brand di streetwear hanno fissato un giorno e un orario settimanale per il lancio dei nuovi prodotti in edizione limitata, che vengono immediatamente contesi da milioni di utenti, ma anche appassionati, collezionisti e semplici speculatori.

Tutti tentano disperatamente di entrare nello store online e provano ad accaparrarsi per primi capi di abbigliamento e accessori che non un hanno un costo eccessivo: tra i 50 e i 400 euro. Ma attenzione, questi pezzi vanno immediatamente in sold out. E appena acquistati, aumentano incredibilmente di valore e si possono trovare 10 minuti dopo già a più del doppio del prezzo.

Un resell da capogiro

Un resell da capogiro

Alcuni pezzi in pochi giorni hanno raggiunto incrementi straordinari sul resell, +500% e anche +1700%. Bisogna connettersi e sperare di essere tra i pochi fortunati che riescono a entrare nel sito e avere la carta di credito pronta (o Paypal). Con poche centinaia di euro si potrà tentare la sorte e buttarsi su qualsiasi cosa, un paio di sneakers per esempio. E se è un giorno fortunato, si potrà fare un super business rivendendo su un sito di resell. Ecco come funziona questo business con le 'dritte' reperite dagli esperti di Moda di ProiezionidiBorsa. Non è molto diverso dalla febbre del collezionismo di quadri o di borse Hermès. Ma infiamma gli adolescenti, che dunque è bene siano affiancati dai genitori nella partecipazione a queste aste: in modo responsabile e consapevole.

Cosa succede al giovedì nello store online di Supreme New York

Se durante la settimana è uno store online come gli altri, il giovedì alle 12, lo shop di Supreme New York (il brand americano entrato nella galassia di Vf Corporation per 2 miliardi di dollari) diventa uno dei siti più roventi del pianeta per connessioni. Tanto per fare un esempio, l’8 dicembre 2016 a mezzogiorno c’erano connessi 186 milioni di utenti e 2 milioni di persone hanno tentato di acquistare le box logo, magliette di cotone a maniche corte a edizione limitata. Che erano state prodotte in meno di 200 pezzi per modello. Riuscire ad entrare sul sito è possibile ma entrare nello shop è un’impresa titanica da mezzogiorno in poi.

Gli utenti acquistano anche senza selezionare taglia o colore

A causa del traffico elevatissimo non si riesce quasi mai a cliccare sull’immagine di un oggetto e riuscire a selezionare taglia e colore o acquistare direttamente, senza neanche richiedere altro. Ma, chi ci riesce, non si sogna neanche di indossare, quando arriverà, il pezzo conquistato in una campagna di vendita che dura in totale anche meno di dieci minuti.

Perché il valore di questi capi inizia immediatamente a salire. Lo studente canadese James Bogart, 21 anni, tra acquisti sullo shop a prezzo base e riacquisti da altri utenti sui siti dei reseller ha messo insieme tutte le magliette Supreme Box Logos dal 1994 al 2020. E poi le ha vendute tramite la casa d’aste Christie’s per oltre 2 milioni di dollari. Una collezione di tavole da skateboard firmate Supreme, dal 1994 al 2018 è stata venduta all’asta da Sotheby per 800mila dollari. Ogni tavola venduta sullo store a circa 200 euro è stata dunque venduta oltre 3.000 euro l’una. Dunque, non occorrono né troppi soldi né conoscenze. Aggiudicarsi un pezzo da rivendere, insomma, è solo una questione di fortuna.

I target “giusti” dal cliccare oggi

Non tutti i pezzi lanciati oggi nella cosiddetta “capsule” su Supreme New York si rivenderanno con un ricarico stratosferico. Gli esperti sanno riconoscere i “cavalli giusti” fin da subito. I neofiti invece, qualche giorno prima della “release” del giovedì vanno su applicazioni specifiche come Droplist o Outpump o Grailify, dove ci sono recensioni utilissime sotto ogni prodotto che sta per essere lanciato.

Per esempio, oggi esce il giubbotto reversibile prodotto da Supreme in collaborazione con Nike “Reversible Puffer Jacket” e questo ha 1154 like e 84 dislike (pollice basso). Dunque, sarà sicuramente molto desiderato al resell. Invece la giacca “Logo Camo”, che non è creata in collaborazione con un brand ha 12 like e 19 dislike. Si può comprare tranquillamente, ma è probabile che gli speculatori ci guadagneranno poco. Sia che si acquisti dal sito americano o sul resell, potrebbe essere interessante aggiudicarsi un colore particolare. Per esempio, la felpa Box Logo color mostarda “Crewneck mustard” del 2018 costava 50 dollari sul sito e ora i reseller la vendono 500 dollari.

Ecco cosa deve fare chi riuscisse a concludere un qualsiasi acquisto interessante sulle novità di oggi di Supreme New York. Si può subito rivendere la preda su reseller affidabili come StockX o Klekt, che sono frequentati da appassionati e collezionisti, ma richiedono commissioni medie dal 10% in sù e talvolta molto alte, fino al 25% del valore del pezzo.

Si inserisce una cifra di partenza e si aspettano le offerte al rialzo, come su eBay. A differenza di eBay, però, queste piattaforme vogliono vedere i documenti di acquisto e autenticità prima di metterli in asta. Attenzione ai pagamenti, meglio accettare solo quelli con PayPal.

