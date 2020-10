L’uso delle lenti a contatto anche colorate si è diffuso enormemente negli ultimi anni. Questi prodotti sono sempre forniti di descrizioni dettagliate sui metodi di lavaggio e disinfezione. Sulle procedure di reidratazione e sui tempi massimi di indossabilità. Ma ci sono altri accorgimenti interessanti da attuare quando decidiamo di indossarle. Ecco dieci regole utili per chi usa le lenti a contatto, raccolte dalla redazione Salute e Benessere di ProiezionidiBorsa.

Disinfettanti e detergenti

Ecco dieci regole utili per chi usa le lenti a contatto. È consigliabile non lasciare aperto il liquido disinfettante per le lenti. La soluzione può alterarsi e questo può essere pericoloso per gli occhi.

SCOPRI L'OFFERTA SPECIALE

Acquista ora XW 6.0 dal sito web ufficiale CLICCA QUI

Non esagerare con le lacrime per evitare la secchezza. Meglio comprare un salvaschermo per il computer, perché la maggiore secchezza delle mucose oculari è dovuta alla riduzione dello sfarfallio associato all’uso di pc e tablet.

L’interazione coi cosmetici

Al mattino, quando ci si sveglia, gli occhi sono generalmente un pò gonfi per la mancanza di ossigeno. È meglio aspettare una ventina di minuti prima di indossare le lenti a contatto. Evitare il contatto delle mucose degli occhi con creme o shampoo prima di applicare le lenti.

Truccarsi dopo aver indossato le lenti a contatto. E magari scegliere un tipo di mascara solubile in acqua. Il fard brillante è da evitare perché può graffiarle. Se si usa abitualmente la lacca, chiudere gli occhi prima dell’applicazione.

Uso facile delle lenti a contatto

Se si è nuovi acquirenti delle lenti a contatto, bisogna ricordare che, sebbene siano una soluzione straordinariamente comoda, l’uso delle lenti deve risultare facile e l’adattamento deve risultare rapido e indolore.

Quando si è all’estero, meglio indossare gli occhiali per un giorno in più e acquistare le lenti di marche conosciute, piuttosto che indossare prodotti che non presentano un foglio illustrativo. Se si nota una alterazione della vista o un arrossamento durante la giornata, bisogna toglierle.