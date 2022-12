Ecco delle mazzancolle in padella sfiziose e saporite con la ricetta segreta che sta spopolando

Che buoni i piatti di mare! Con la loro freschezza e il gusto inconfondibile arricchiscono la tavola di sapori. In questa stagione vanno di moda le mazzancolle, le regine dei crostacei. Per cucinarle proponiamo una ricetta facile e veloce a cui le buone forchette non sapranno resistere. Ecco di cosa si tratta e il necessario per realizzarla.

I sapori di mare sono una prelibatezza valida in ogni stagione dell’anno. Se il pesce è buono e salutare, i piatti a base di crostacei non sono da meno. Uno degli ingredienti più desiderati sulle tavole in questo periodo sono le mazzancolle. Si possono servire in più di un modo, soprattutto per insaporire antipasti e risotti. Ma ultimamente sembra andare forte una ricetta che ha letteralmente conquistato il web. Si tratta di un secondo piatto che vede proprio come protagonisti questi deliziosi crostacei.

Come pulirle e togliere il filo nero

I “gamberi imperiali”, altro nome col quale si conoscono le mazzancolle, andrebbero innanzitutto puliti. L’unica eccezione riguarda quelle surgelate, che dovrebbero già essere pronte per finire in pentola. Nel caso volessimo comprarle fresche, invece, non potremo esentarci da questo ulteriore passaggio. Per pulirle dovremo prima di tutto sciacquarle sotto l’acqua del rubinetto. Poi si parte eliminando la testa: tiriamola con le dita, finché non si stacca. Allo stesso modo ci si disfa anche delle zampette e del carapace.

Dopo aver prelevato la polpa, ci occupiamo del budello. Si tratta di quel filo sottile e scuro all’interno. Per toglierlo dovremo incidere l’addome e sfilarlo delicatamente. Volendo potremmo anche infilzare il dorso vicino al terzo anello con uno stuzzicadenti, e prelevarlo lentamente. Ora che i nostri crostacei sono finalmente puliti, possiamo utilizzarli nella nostra succulenta ricetta.

Ecco delle mazzancolle in padella da veri intenditori

L’idea odierna sarà quella di cucinare una frittata con le mazzancolle. È un piatto versatile da gustare freddo o caldo, magari accompagnato da un’insalata di stagione. Vediamo gli ingredienti per 4 persone:

800 g di mazzancolle;

8 uova;

20 g di olio di oliva;

4 rametti di prezzemolo;

1 cipollotto fresco;

uno spicchio d’aglio;

sale e pepe.

Per iniziare laviamo i gambi del prezzemolo, poi li asciughiamo con qualche foglio di carta assorbente. Dopodiché li tritiamo con lo spicchio d’aglio sbucciato e il cipollotto. Proseguiamo rompendo le uova in una bacinella, le sbattiamo per bene e le insaporiamo con il sale e un pizzico di pepe. A questo punto mettiamo sul fuoco una padella con l’olio di oliva. Aspettiamo che si scaldi, poi aggiungiamo il soffritto col prezzemolo.

Passati pochi secondi, uniamo le mazzancolle già pulite e le cuociamo a fiamma moderata per 5 minuti circa. Poi aggiungiamo le uova sbattute, allargandole bene perché occupino tutto il tegame. Continuiamo la cottura per 2 minuti, quindi mettiamo il coperchio e lasciamo sul fuoco per altri 5 minuti. Quando la frittata sarà abbastanza compatta, potremo voltarla e cuocerla per un altro paio di minuti. Non appena avrà preso il colore che vogliamo, spegniamo i fornelli e la serviamo in tavola. Ecco delle mazzancolle in padella semplici e gustose, perfette anche per un buffet se tagliate a spicchi o cubetti.