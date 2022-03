Dedicare qualche ora a settimana al fai da te creativo è un hobby che può farci rilassare, soprattutto dopo una giornata lavorativa e impegnativa. Negli ultimi anni è scoppiata una vera e propria ossessione per il riciclo creativo, perché in poche semplici mosse è possibile creare e trasformare molti oggetti comuni.

Dai centrini e merletti della nonna è possibile ricavare preziosi decorazioni e oggetti utili. Ma anche le damigiane in vetro dismesse potrebbero diventare eleganti suppellettili da poggiare sopra i mobili. Quindi, molte cose che pensiamo di dover buttare potrebbero trovare una seconda vita, anche alcuni indumenti rovinati.

Ecco delle idee utili per riutilizzare e riciclare vecchi collant e calzini non solo per realizzare collane e bracciali

Negli armadi di casa sicuramente abbiamo riposto in un angolo una serie di calzini spaiati, o bucati, e collant vecchi che non utilizziamo da tempo. Sono conservati magari in una scatola con la speranza che ci venga in mente un colpo di genio per riutilizzarli.

Effettivamente, ci sarebbero molti modi per riciclarli in casa, anche in maniera funzionale. Pensiamo a tutti quei calzini e calzettoni, in spugna o cotone, che sarebbero dei perfetti profumatori, per ambienti o armadi.

Basterà versare direttamente sul tessuto qualche goccia di olio essenziale e inserire all’interno un pot pourri con bucce di agrumi ed erbe aromatiche.

Potrebbero trasformarsi anche in pratici guanti esfolianti da usare sotto la doccia, anche se rovinati saranno comodi per rendere la pelle liscia ed eliminare la pelle morta.

Un’altra idea originale è creare un portapenne. Prendiamo un barattolo di latta e ricopriamolo con l’aiuto della colla vinilica esternamente con un calzino a fantasia, incolliamo il bordo sulla superfice interna. Non resterà che inserire qualche simpatico dettaglio, come dei bottoni o qualche fiocchetto.

Quelle in nylon o microfibra

Per quanto riguarda le calze lunghe di nylon, o altri materiali, valgono oro perché possiamo sfruttarli in diversi modi.

Per esempio, se leghiamo più calze tra loro potremo creare un filo da bucato da montare in giardino o in balcone per stendere i panni.

Molti le usano per realizzare collane e bracciali, intrecciandoli tra loro o rivestendo vecchi gioielli, ma sarebbero adatti anche per confezionare pacchi regalo.

Usiamoli come un vero e proprio nastro, facendo anche un bel fiocco sulla superfice della scatola.

In cucina conserviamo all’interno delle calze la frutta, le teste d’aglio, le cipolle e i vari ortaggi, per tenerli nei luoghi bui e asciutti.

Il materiale si presta anche per dare impregnanti, cere e prodotti vari, ai mobili in legno, basta usare la calza come una spugna o un panno.

Infine, in giardino, impieghiamo per legale le piante e sorreggerle, per evitare che si pieghino.

Ecco delle idee utili per riutilizzare e riciclare questi indumenti vecchi e rovinati, invece di tenerli conservati inutilmente.

