Ci sono alcune popolazioni che le patate le conoscono bene per l’utilizzo massiccio che ne fanno. I Polacchi ad esempio, ma anche i Turchi. Proprio dalla Turchia arriva questa ricetta in effetti estremamente semplice, ma di un gusto sbalorditivo. Ecco allora delle gustosissime patate in padella con una velocissima ricetta turca.

Le patate in Turchia

In questa nazione la patata è un alimento molto diffuso. Ce ne sono di diversi tipi, di cui una molto grande. Questo tipo di patata dà vita a uno dei piatti più richiesti della cucina turca, che nella sua cucina propone diverse soluzioni gastronomiche con questo prodotto della terra molto consumato. Ma con la patata gigante turca nasce il Kumpir, un piatto veramente delizioso. Un po’ difficile da riprodurre in Italia se non in versione “bonsai”, che consiste in una grande patata lessa e ripiena di gustosi ingredienti.

Patate in padella alla turca: ingredienti

2 o 3 grosse patate;

due uova; pepe q.b.;

1 cucchiaio di burro;

cumino q.b.;

paprika dolce q.b.;

sale q.b.

Preparazione

Si prende una padella e la si cosparge di burro anche sugli orli. Ci può essere di aiuto un pennello da cucina.

Con un coltello si tagliano a fette molto sottili le patate, scegliendo quelle un po’ grandi di dimensione. Si sistemano nella padella a incastro una dopo l’altra, come a formare un cerchio e poi coprendo anche il centro della padella. Meglio occupare tutti gli spazi, ma senza fare un doppio strato, ne basta uno solo. Si mette la padella sul fuoco a fiamma dolce, coprendo col coperchio e senza aggiungere acqua.

Intanto in una ciotola si versano due uova, un po’ di sale, del pepe nero e del cumino. Quindi si sbattono le uova con una frusta per farle amalgamare.

Ecco delle gustosissime patate in padella con una velocissima ricetta turca

Successivamente, quando le patate sono cotte, vi si versa sopra l’uovo, cercando di distribuirlo bene. Si possono aggiungere delle spezie a piacimento, come del pepe macinato e della paprika dolce.

Quando il piatto è cotto, si fa scivolare il contenuto dalla padella al piatto di portata, con alcune olive sott’olio, al centro.

Un piatto turco a base di patate, semplice gustoso e veloce. Ecco un’ottima ricetta vegetariana e allo stesso tempo classica, i peperoni ripieni.