Ecco delle crocchette svuota frigo alle verdure deliziose e perfette per evitare gli sprechi

Quante volte ci è capitato di avere in frigo un sacco di verdure che non sappiamo come mangiare? Di certo non possiamo farle finire nella spazzatura e dobbiamo cercare una soluzione per cucinarle. Se poi ci mettiamo la voglia di qualcosa di particolare anziché la solita ratatouille di verdure, entriamo ancora più in crisi.

Sebbene mangiare frutta e verdura faccia benissimo data la quantità di fibre, vitamine e benefici di questi alimenti, non è sempre facile farle assumere a grandi e piccini. Ecco che magari le compriamo e la maggior parte resta lì perché non sappiamo mai come renderle appetitose. Che si tratti di carote dimenticate in fondo al frigo, zucchine acquistate per altre ricette e rimaste in frigo, broccoli di avanzo, una soluzione c’è! Ecco allora delle crocchette svuota frigo alle verdure deliziose e perfette per evitare gli sprechi.

Vediamo di cosa abbiamo bisogno. Per la besciamella e le crocchette:

50 gr di burro;

500 gr di latte;

65 gr di farina;

300 gr di verdure miste cotte;

2 uova;

olio di semi per friggere;

pan grattato.

Servite calde con la maionese ai pomodori secchi sono perfette anche come aperitivo

Per la maionese:

90 gr di acqua di cottura di ceci;

4 pomodori secchi sotto olio;

200 ml di olio di semi;

1 cucchiaio di senape.

Prima di tutto tagliamo a listarelle e cubetti le nostre verdure. Possiamo fare un misto tra carote, zucchine, melanzane e broccoli. Cuociamole in padella con un filo di olio e della cipolla. Nel frattempo prepariamo la besciamella. Tostiamo il burro nella pentola con la farina e aggiungiamo piano piano il latte, cercando di non formare i grumi. Quando raggiunge il bollore togliamo dal fuoco, regoliamo con sale, pepe e noce moscata. A questo punto uniamo le verdure cotte insieme alla besciamella, e stendiamo il tutto in una teglia sopra la carta da forno. Copriamo con della pellicola e poniamo in frigo lasciando riposare per due ore circa.

A questo punto l’impasto avrà assunto una consistenza perfetta. Potremo quindi creare le nostre crocchette, che passeremo prima nella farina, poi nell’uovo, e infine nel pangrattato. Ripetiamo l’azione e poi poniamo in freezer per 10 minuti. Lasciamo che l’olio si riscaldi e buttiamo giù le crocchette cuocendo a 180° circa per 5 minuti. Le lasciamo andare finché non si saranno dorate da entrambi i lati.

Per la maionese vegana a base di pomodori secchi, poniamo in un frullatore l’acqua dei ceci fredda, la senape, i pomodori, e frulliamo facendo scendere l’olio di semi a filo. Si dovrà arrivare ad avere un colore rosa salmone e la consistenza della maionese classica. Servite calde e croccanti con la salsa sono perfette anche come aperitivo.