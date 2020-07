Ecco dei semplici rimedi per far passare il singhiozzo. Ah che fastidio il singhiozzo. Quando poi sembra non voler passare? Anche peggio. Ma esistono dei rimedi naturali che ti aiuteranno a sconfiggere il fastidioso singhiozzo.

Per far passare il singhiozzo esistono vari rimedi. Ecco alcuni super utili. Il primo che potrà sembrare un po’ strano è schiacciare il lobo delle orecchie. Questa procedura andrà a stimolare determinate terminazioni nervose che bloccheranno il processo del singhiozzo. Al secondo posto abbiamo trattenere il respiro. Con questo metodo dovrete mantenere il respiro giusto per qualche secondo, senza esagerare. Se non riuscite a trattenere il respiro potete anche bere tanta acqua. Infatti quando beviamo automaticamente tratteniamo il respiro. Oppure con l’acqua potete fare i gargarismi.

Un altro rimedio è quello di portare le ginocchia al petto. Se vi trovate nelle condizioni adeguate, portate le ginocchia al petto da seduti. In questo modo il diaframma si comprimerà e andrà a stuzzicare le contrazioni nel nervo frenico bloccando così il disturbo. Infine prendere un bello spavento. In tal caso l’istinto di protezione per far fronte allo spavento tenderà a fermare la contrazione del diaframma e quindi il singhiozzo.

Ma quali sono le cause del singhiozzo?

Il singhiozzo non è altro che un disturbo con origine psicosomatica oppure gastrointestinale. Esso è causato da uno spasmo improvviso ed involontario del muscolo diaframma. Questo avviene quando inspiriamo, ossia quando introduciamo aria. La respirazione, in questo caso, viene d’improvviso troncata dalla glottide che è in chiusura. L’irritazione del nervo frenico può insorgere a causa di cibi fin troppo abbondanti o consumati frettolosamente, oppure ancora a causa di bevande troppo gassate o alcoliche. Il singhiozzo, ricordiamo, può innescarsi anche a seguito di sbalzi di temperature, per situazioni di stress o per eccitazioni.