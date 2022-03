Ecco dei semplici consigli per tutelare i nostri risparmi nonostante la benzina alle stelle e le bollette di gas e luce che esplodono

Ci troviamo in una brutta situazione economica e lo vediamo ogni volta che andiamo a fare benzina al distributore oppure quando ci arriva una bolletta a casa.

Purtroppo, non c’è moltissimo da fare per evitare questi costi. Possiamo prendere qualche accorgimento per spendere di meno e prendere la macchina meno frequentemente, però non possiamo sfuggire del tutto all’aumento di questi costi.

Quello che possiamo fare, però, è comportarci in maniera diversa con i nostri risparmi, cercando di preservarli e di non farli erodere dal maggior costo della vita. Oggi vediamo quindi qualche consiglio semplice e che possono applicare anche i meno esperti.

Dunque, ecco dei semplici consigli per tutelare i nostri risparmi per cercare di fare fronte a una benzina alle stelle e a bollette pesantissime.

La strategia vincente da seguire

Una delle prime cose da fare è cercare di bloccare per un po’ le spese più grosse. Se stiamo pensando di investire in una casa, un’automobile, in una ristrutturazione a casa, fermiamoci un attimo. Non sappiamo, infatti, con certezza gli impatti che questo difficile periodo avrà sulla nostra vita in futuro. Quindi, evitiamo di indebitarci o di fare spese enormi se non siamo più che sicuri di avere una buona stabilità e le spalle coperte in caso di difficoltà.

Oltre a ridurre le uscite, consigliamo anche di risparmiare qualcosa. Ogni mese diamoci un obiettivo di risparmio e poi tracciamo le nostre spese in maniera precisa, utilizzando un foglio Excel o un’applicazione per telefono.

Se a fine mese non abbiamo risparmiato quanto ci aspettavamo, chiediamo perché: è stato colpa delle bollette? O forse ci siamo permessi qualche lusso di troppo? Cerchiamo di mettere giù qualche numero, ci permetterà di visualizzare e di seguire molto meglio il nostro risparmio.

Concludiamo con il consiglio più importante di tutti. A meno che non siamo degli esperti, non cerchiamo di fare tutto da soli. Rivolgiamoci a uno specialista, che sappia indicarci che cosa fare dei nostri risparmi.

Rivolgersi a un esperto è particolarmente importante se abbiamo già degli investimenti consistenti, che potrebbero essere impattati dalla situazione attuale. Non lanciamoci in tentativi dilettanteschi di investimento, ma assicuriamoci di avere una vera strategia, ideata da qualcuno che con questa materia ci lavora.

