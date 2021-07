Chi ha un cane in casa teme sempre il periodo della muta del pelo. In quei giorni i peli si ritrovano ovunque sul pavimento, sui tappeti, sui vestiti e sembrano essere infiniti.

Alcuni cani perdono un quantitativo di peli che alcune volte si pensa che possano addirittura restare senza, anche se ciò non è realmente possibile.

Questo periodo di disagio per l’umano e per Fido diventa particolarmente stressante se coincide con i giorni estivi. Purtroppo per via delle alterazioni climatiche e delle ore in cui il cane è esposto alla luce, il periodo di muta può anche variare. Di solito si indica come periodo di muta l’autunno e la primavera, da qualche tempo può succedere che questo avvenga anche d’estate.

Allora cosa bisogna fare per non impazzire e riuscire a gestire la muta del nostro cane? Vediamo insieme i consigli e anche i rimedi naturali che possono ridurre la perdita di pelo.

Ecco dei semplici consigli per gestire al meglio la muta del nostro cane

La perdita di pelo è un fenomeno che mette a dura prova anche gli amanti degli animali. Avere una casa infestata di peli non fa mai piacere a nessuno, questo significa dedicarsi costantemente alle pulizie e avere l’aspirapolvere sempre dietro l’angolo.

Chiunque possiede un cane sa bene che la spazzola è il migliore alleato per gestire il periodo di muta. In generale sarebbe sempre meglio spazzolarlo così da far cadere i peli morti e lasciare spazio a quelli nuovi.

Inoltre questa abitudine se accompagnata all’applicazione di una miscela naturale come acqua e aceto di mele permette di avere un manto più lucido e profumato.

Decotto portentoso

Oltre all’aceto di mele anche la calendula miscelata con lo shampoo adatto favorisce la gestione della perdita del pelo.

Un decotto portentoso che può essere un ottimo rimedio naturale è a base di malva, rosmarino e ortica. Questo può essere utilizzato per fare l’ultimo risciacquo al nostro amico a quattro zampe. Questo decotto naturale è indicato per i cani con manto scuro. Ecco dei semplici consigli per gestire al meglio la muta del nostro cane!