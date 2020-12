Il 2020 è stato sicuramente un anno faticoso. E tutti, indistintamente, sperano che il 2021 non porti con sé altre brutte sorprese. C’è bisogno di gioia e spensieratezza, prima di tutto. E il primo gennaio bisognerà essere carichi per iniziare il nuovo anno con un umore nuovo. E noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo dei consigli davvero utili. Infatti, ecco dei piccoli segreti per iniziare il nuovo anno con il piede giusto. Queste piccole pillole riguardano proprio la musica. Ci sono infatti delle canzoni che andrebbero messe a un orario ben specifico. E non potranno che riempire di euforia il cuore di chiunque le ascolterà.

Feeling Myself, la canzone che potrebbe far partire il 2021

La prima canzone per cui si potrebbe optare è Feeling Myself, e andrebbe messa esattamente alle 23:58 e 50 secondi. Perché? Beh, se si azzeccherà questo orario, il 2020 si chiuderà esattamente con la frase “World stop”, che letteralmente significa “Il mondo si ferma”. Il 2021, invece, sarà accolto dalla strofa “Carry on”, che significa “Andare avanti”. Queste due frasi simboleggerebbero la fine di un anno in cui il mondo si è fermato, e l’inizio di un nuovo anno che invece, speriamo, ci faccia superare tutto ciò che è successo.

Elvis Presley potrebbe essere il compagno perfetto per salutare il 2020

Chi non ha sognato sulle note di “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley? Bene, questa canzone potrebbe essere il sottofondo perfetto per dire addio all’anno che sta finendo. Basterà schiacciare play alle 23:58 e 46 secondi. Elvis, a mezzanotte precisa, dirà esattamente: “Darling, so it goes”. Dunque, “tesoro, così va”. Un modo perfetto di salutare il 2020, per poi rivolgere gli sguardi al nuovo anno.

L’ultima opzione, ma non per importanza, è una canzone di Katy Perry

Questa è forse la scelta migliore per i più sognatori. “Wike Awake” di Katy Perry, infatti, rappresenta una rinascita totale. E mettendola esattamente alle 23:58 e 34 secondi del 31 dicembre, il nuovo anno inizierà con una speranza unica. La voce di Katy Perry, infatti, saluterà il nuovo anno dicendo una semplice frase: “I am born again”, che letteralmente significa “Sono rinata”.

Dunque, ecco dei piccoli segreti per iniziare il nuovo anno con il piede giusto! Gli appassionati di musica adoreranno queste coincidenze! Basterà scegliere la canzone più adatta alle proprie emozioni e ai propri gusti!

