Il caffè è più di una semplice bevanda. È un’abitudine, un’occasione di incontro, una filosofia di vita. Soprattutto in Italia poche persone riescono a farne a meno. Ma non solo. Anche all’estero il caffè è amatissimo. Una ricetta proveniente dal Vietnam, ad esempio, è davvero gustosa e inaspettata.

Ci sono vari modi per fare il caffè. Oggi spopolano le macchinette con le cialde o le capsule. Molti, però, sono legati alle tradizioni e usano ancora la moka. Una volta usate, però, esse producono dei rifiuti. I classici fondi.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Ecco dei modi davvero ingegnosi per riutilizzare i fondi di caffè.

Dove buttare i fondi di caffè

I fondi di caffè costituiscono un materiale organico. Ci sono varie dispute su dove andrebbero buttati. Il Ministero della Transizione Ecologica ci dice che i fondi di caffè vanno nell’umido.

Questo articolo fa sorgere una domanda. Perché buttarli via?

Ecco dei modi davvero ingegnosi per riutilizzare i fondi di caffè

I fondi di caffè si possono riutilizzare in tanti modi diversi. In casa, ad esempio, si possono usare per liberarsi di alcuni fastidiosi insetti. Posizionandole nelle aree di interesse saranno in grado di tenere lontane le formiche. Il tutto senza ricorrere ad intrugli chimici.

Si possono porre i fondi di caffè usati in un piccolo contenitore. Esso può fungere da deodorante in piena regola. Basta metterlo nella dispensa o anche nel frigorifero. I cattivi odori spariranno in un battibaleno. Il trucco si può usare anche nell’auto.

In alcune parti della casa, inoltre, i fondi si possono usare per assorbire l’umidità.

Altre straordinarie applicazioni sono fatte apposta per il nostro giardino.

In primis sono in grado di scacciare le lumache indesiderate. È efficace anche contro le formiche, è necessario disporre i fondi dove più ci fa comodo.

Una scelta intelligente è usarli anche come concime. In particolare il caffè riesce ad inacidire il terreno creando un habitat favorevole per alcune piante.

I fondi di caffè, infine, sono l’ideale per coltivare i funghi a casa. Anche qui sono utili come concime.